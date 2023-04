Petro propone rehacer la Carta Democrática de la OEA y reintegrar a Venezuela

El colombiano expresó el lunes en la ONU su interés en abordar con Biden el levantamiento de las sanciones a Venezuela impuestas por el Gobierno estadounidense

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rehacer la carta fundacional del organismo y reintegrar a Venezuela en él.



En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el gobernante colombiano aseguró que le interesa y está "luchando" por reintegrar el Gobierno de Nicolás Maduro en la organización y consideró que hay que hablar también con Cuba para que regrese al organismo.



"Les propongo rehacer la Carta Democrática", dijo el mandatario colombiano y señaló que en el continente se han tomado acciones que contradicen los valores fundacionales de la OEA.



Como ejemplo puso el caso de Perú y criticó la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado.



"Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos, ¿entonces por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia?", señaló Petro.





Durante su intervención, el presidente colombiano hizo un recuento de la historia de la OEA, fundada en 1948 en Bogotá, asegurando que los principios fundacionales del organismo respondieron en su momento a valores "liberales" en respuesta a "la revolución socialista cubana".



Petro propuso a los Estados miembros de la organización "enriquecer" la Carta Democrática incluyendo derechos como "la igualdad de las mujeres o los derechos de la naturaleza" y así "ampliarla hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentra ya en la Europa occidental o en EE.UU.".



El mandatario señaló además que "le debe su presidencia" al sistema interamericano, en mención a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020 que falló a su favor y en contra del Estado colombiano después de un intento de la Procuraduría General por destituirlo cuando era alcalde de Bogotá.



"Fui víctima de una ruptura de esta carta cuando se me quitaron los derechos políticos y se restituyeron con una sentencia de la CIDH", dijo el mandatario.



Antes de entrar a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Petro enfatizó en el mensaje que trae en su visita a Estados Unidos, que seguirá el jueves con un encuentro con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. "Cero sanciones, más diplomacia y paz", dijo el mandatario.



El colombiano expresó el lunes en la ONU su interés en abordar con Biden el levantamiento de las sanciones a Venezuela impuestas por el Gobierno estadounidense.



La situación de Venezuela en la OEA es compleja ya que, a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro presentó en 2017 una solicitud formal para retirar a su país del organismo, desde 2019 hasta hace unos meses el puesto del país fue ocupado por un enviado del líder opositor Juan Guaidó.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en la Asamblea General de la OEA en Perú el pasado octubre que la salida de Venezuela del organismo "nunca se terminó de concretar" porque Venezuela "no está al día con sus obligaciones" ante el organismo.



EE.UU. ha impuesto una serie de sanciones tanto a funcionarios como a empresas estales venezolanas, entre ellas a la petrolera estatal PDVSA en 2019.



El Gobierno estadounidense, el principal contribuyente financiero de la OEA, se ha mostrado reacio a permitir el reintegro de la OEA antes de que se celebren unas nuevas elecciones presidenciales en el país.



Colombia convocó para el próximo 25 de abril una reunión internacional sobre Venezuela, en donde está previsto que participen representantes de EE.UU. y varios países europeos y latinoamericanos.