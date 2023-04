Petro afirma que habría ofrecido asilo a Juan Guaidó si lo hubiera pedido

10:06 a.m.

El mandatario colombiano indicó que si Guaidó "simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que su Gobierno hubiera ofrecido, "con mucho gusto", asilo al opositor venezolano Juan Guaidó si lo hubiese pedido para entrar en Colombia, pero lo hizo "ilegalmente" y por eso tuvo que salir anoche con destino a Estados Unidos.



Guaidó denunció esta madrugada que fue sacado de Colombia después de que la "persecución" y las "amenazas" del Gobierno de Nicolás Maduro "se extendieron" al país andino, pero las autoridades colombianas aseguran que el proceso cumplió todas las garantías y expertos consideran que técnicamente no fue una expulsión.



Al respecto, el mandatario colombiano indicó que si Guaidó "simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país".



Pero ante la falta de esta petición, "se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país, y con el permiso de EEUU voló hacia ese país", agregó Petro.

"NO HUBO EXPULSIÓN"

"Al señor Guaidó no se le expulsó, es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a EEUU. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país", insistió el mandatario.



Por su parte, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, aseguró en declaraciones previas al arranque de la "Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela", que busca reactivar el diálogo en México entre el Gobierno y la oposición de ese país, y en la cual Guaidó pretendía hacer contactos, que Colombia "no le ha cerrado las puertas a nadie".





"Este no es un país que expulse", aseveró Leyva, a la vez que detalló que "se supo por boca de un alto funcionario de Estados Unidos dónde estaba (Guaidó)" y fue acompañado por agentes estadounidenses "en todo momento" por el "interés de EE.UU. en que el acto de hoy sea absolutamente transparente y, naturalmente, completamente exitoso".



Leyva también le reprochó al dirigente venezolano que quería "producir ruido". "De manera sorpresiva, se sabe que está acá por el ruido que él mismo produce, que va a participar en un plantón", indicó.

LLEGADA POR TROCHA FRONTERIZA

Guaidó, que tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos varios procesos judiciales en su contra, dijo ayer que llegó a Colombia por una de las trochas fronterizas, "de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie".



En Bogotá, Guaidó esperaba reunirse con algunas delegaciones que participarán en la conferencia internacional sobre su país, convocada por Petro, y en una manifestación de la diáspora venezolana.



A este encuentro han sido invitados una veintena de países, para abordar la situación venezolana y tratar de desatascar el diálogo en México entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición antichavista.

VIAJE A EE.UU.

Sin embargo, la Cancillería colombiana informó anoche que "en horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche".

"El procedimiento contó con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa", señaló el director general de Migración Colombia, Fernando García, quien agregó que esto "no constituye una sanción" en contra de Guaidó, "quien se encontró en buena salud durante su corta permanencia" con el acompañamiento de Migración Colombia.



El dirigente opositor fue el detonante de la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países el 23 de febrero de 2019, después de que organizara una operación para llevar ayuda humanitaria a su país a través de Colombia.



No se esperaba su participación en la conferencia internacional de este martes -en la que no participarán ni chavismo ni oposición- sino que iba a tratar de sostener reuniones con los países invitados y encuentros con la diáspora venezolana.