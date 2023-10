Expresidente Cerezo dice que Guatemala superó el intento de romper el "orden democrático"

El expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo (1986-1991) dijo este martes que su país superó el intento de romper el "orden democrático" al que se vio sometido, luego de que los magistrados electorales recibieron luz verde para organizar el balotaje por la presidencia previsto para el 20 de agosto próximo.



Las últimas decisiones judiciales “nos hacen confiar en que se ha superado este intento de rompimiento del orden democrático y que seguimos en adelante hacia otros 38 años de democracia en Guatemala", expresó a EFE Cerezo.



El exgobernante guatemalteco, que se encuentra en Paraguay participando del Primer Foro Latinoamericano de las Ideas (FLI 2023) junto a otros nueve exmandatarios de la región, aseguró que en su país se "consolidó el proceso democrático".



Las elecciones de Guatemala quedaron en suspenso desde el pasado 1 de julio cuando la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, accedió a la petición de nueve partidos políticos de derecha para que se hiciera un segundo cotejo de votos para garantizar la veracidad de los resultados.

La Corte Suprema de Justicia dictaminó, este lunes, que las autoridades electorales habían cumplido con la revisión de votos ordenada por la Corte de Constitucionalidad.



El tribunal electoral guatemalteco aún no oficializa los resultados ya que los magistrados se encuentran resolviendo pendientes administrativos, según informó una fuente de la entidad este martes.



"Si hubiera continuado y la Corte se hubiera metido en el tema, sí hubiera afectado definitivamente el proceso democrático, porque lo que se le estaba solicitando a la Corte era que no pasarán a la segunda vuelta, sino que se quedaran los resultados como estaban, pero la ley electoral y de partidos políticos establece que si no se gana con la mayoría absoluta tiene que irse a la segunda vuelta", comentó Cerezo.



El exgobernante dijo estar "confiado" en que el proceso electoral continuará sin problemas y que se consolidará la democracia en el país.



Sin embargo, reconoció que en Guatemala, y en otros países centroamericanos, existen "gravísimos problemas" como los relacionados con las oportunidades para la alimentación y el trabajo.



En poco más de un mes, los candidatos presidenciales Sandra Torres Casanova, con un fuerte voto en las áreas rurales del país, y Bernardo Arévalo De León, quien es respaldado por las zonas urbanas y el electorado joven, se debatirán la presidencia para el periodo 2024-2028 del país centroamericano.