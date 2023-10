Candidato presidencial de Guatemala afirma que su postulación no puede ser suspendida

El candidato presidencial socialdemócrata guatemalteco Bernardo Arévalo de León aseguró este jueves que se prepara para participar en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto y que su postulación no puede ser suspendida.



"Estamos en la contienda electoral. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales, por parte de este grupo corrupto", dijo Arévalo de León, de 64 años, en una conferencia de prensa en el centro de la Ciudad de Guatemala.



"De acuerdo al artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no se puede suspender a un partido en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión. De manera que eso no es posible", añadió el candidato de de la agrupación Movimiento Semilla.



Las palabras del académico se registran después de que el miércoles el Ministerio Público informara que un juez suspendió legalmente al Movimiento Semilla de su creación jurídica, por un supuesto caso de corrupción.

Sin embargo, casi al mismo tiempo, el Tribunal Supremo Electoral confirmó a Arévalo de León como participante en la segunda vuelta electoral, junto a la ex primera dama Sandra Torres, como resultado de los comicios celebrados el pasado 25 de junio.



El mismo Ministerio Público allanó este jueves al Tribunal Supremo Electoral, en un acto sin precedentes con intención de romper la democracia, según la opinión de expertos.



"Hemos manifestado nuestra preocupación por el atentado contra la democracia y el orden constitucional que se ha gestado desde la Fiscalía de Rafael Curruchiche y del juzgado séptimo (del Organismo Judicial)", puntualizó Arévalo de León.



Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de Torres, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar.

La oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral estaba pendiente después de que el pasado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio.



La segunda vuelta está programada para el próximo 20 de agosto entre Torres Casanova y Arévalo de León, confirmada hasta el momento por el Tribunal Supremo Electoral.