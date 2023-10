Claudia Sheinbaum sigue liderando a los aspirantes presidenciales oficialistas en México

10:46 AM

La exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum mantiene el liderazgo en la carrera por la candidatura presidencial del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y amplía su distancia respecto al resto de competidores, según reveló este lunes una nueva encuesta.



De acuerdo con el sondeo del diario mexicano El Financiero, Sheinbaum habría ampliado un punto porcentual su preferencia respecto al sondeo realizado en junio, hasta los 29, y su inmediato perseguidor, el excanciller Marcelo Ebrard, habría pasado de los 20 a los 19.



Tras ellos, que se sitúan como los principales contendientes para ser candidatos a la presidencia por Morena, se sitúan el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, con 11 (pierde un punto), y el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, con ocho (gana un punto).



Los peor valorados son el exlíder de Morena en el Senado Ricardo Monreal, con cuatro (se mantiene), y el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Manuel Velasco, con dos (pierde uno).



Del millar de adultos sondeados del 30 de junio al 2 de julio, así como el 7 y 8 de este mes, el 22 % aseguró que no votaría a ninguno y el 4 % que no lo sabía.



A excepción de Sheinbaum, que gana un punto porcentual (de 43 a 44) la popularidad de todos ellos también ha registrado un leve descenso.



Los aspirantes de Morena inician este lunes su quinta semana de proceso interno y seguirán con sus giras proselitistas alrededor del país hasta el próximo 27 de agosto.



A partir del 28 de agosto se abrirá un proceso de encuestas cuya metodología no ha sido desvelada por el partido y cuyo resultado se conocerá el 6 de septiembre.



Uno de los datos más llamativos de la encuesta es la atención que los encuestados expresan poner en el proceso del partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Mientras el pasado mes el 52 % dijo tener "mucho o algo" de interés y un 46 % "poco o nada", en julio cambiaron las tornas: el 51 % mostró "poco o nada" y el 47 % "mucho o algo".



Aparte de perder el foco de atención, el proceso de Morena también ha perdido la confianza del electorado, pasando de un 38 % que confiaba "poco o nada" en junio a un 49 % en julio.



Los que sí confían, en cambio, han bajado del 59 % al 48 %.



El 4 de julio, casi a la par que se realizaron los sondeos, la coalición opositora Va por México arrancaba su propio proceso interno para designar a su aspirante presidencial, que Morena ha criticado abiertamente pese a las similitudes entre ambos.



López Obrador ha sido especialmente crítico con la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y favorita para ser la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, que ha protagonizado buena parte de sus conferencias de prensa matutinas desde entonces.



El candidato de la coalición formada por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se conocerá el próximo 3 de septiembre.