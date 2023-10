Cardenal de Honduras dice que la ideología de género busca "destruir" las familias

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cuestionó este domingo la ideología de género porque está orientada a "destruir" a las familias y a los niños a través de ideas "diabólicas", y señaló que la sociedad hondureña está dividida por la polarización.



"La ideología de género está destinada a destruir las familias, a destruir a los niños y a las niñas metiéndoles ese tipo de ideas que son completamente diabólicas”, subrayó Rodríguez en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa.





Agregó que "esa cizaña no debe entrar en nuestra sociedad, no debemos permitir, el plan de Dios sobre el amor y la familia está muy claro en la palabra, el plan de Dios sobre la familia es el hombre y la mujer para formar la alianza de amor en el matrimonio y en la familia”.



El plan de Dios, según Rodríguez Maradiaga, es que los niños y las niñas "sean educados en el amor, en el respeto, en la dignidad y no ideologías que siembran cizaña y que al final de todo destruye”.

Miles de hondureños, incluidos religiosos, marcharon este sábado en al menos siete ciudades del país centroamericano en contra de la ideología de género y pidieron a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, vetar la aplicación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente.



La normativa, según el Parlamento hondureño, busca promover y garantizar "la enseñanza de la educación integral de prevención al embarazo adolescente basada en un enfoque de derechos" en todas las modalidades del sistema educativo público y privado.



Además, asegurar la inclusión de la educación integral para la prevención al embarazo adolescente en el marco curricular nacional que promueva la formación integral de niñas y niños, el empoderamiento y la responsabilidad de los adolescentes.



Por otra parte, el cardenal hondureño dijo que "cuanta polarización (hay en Honduras), hay algunos insensatos que llegan a decir que hay que polarizar la sociedad, eso es sembrar cizaña, es dividir a nuestro pueblo, dividir nuestra sociedad, estar sembrando odio”.



Enfatizó que en el mundo “abunda la cizaña y esto pasa en las comunidades, en las familias, pasa en la sociedad, en la iglesia, en nuestras relaciones y en nuestra vida personal".



“Hemos visto como unos hermanos mataron a su padre por una herencia porque la cizaña abarca hasta las familias que se dividen por cosas que a veces son insignificantes”, lamentó Rodríguez Maradiaga.



El religioso instó a la población a “arrancar la cizaña, escandalizarnos del mal” y evitar “acusar a otros, caer en el desánimo y en la depresión”.



Dijo además que “es muy peligrosa la actitud de todo o nada, ese es el peligro del puritanismo, del pesimismo o de la intolerancia".



Pidió también a Dios que "toque los corazones de aquellos sembradores de cizaña en nuestra sociedad".