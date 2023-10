El director del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD, en inglés), Freddy Ramírez, se encuentra en estado crítico pero estable tras haberse disparado a sí mismo de manera accidental o intencionada tras una discusión con su esposa, según señalaron fuentes policiales a los medios.



La Oficina del Alguacil del condado Hillsborough (costa oeste de Florida) confirmó al canal 10 Tampa Bay que, tras discutir con su esposa a un costado de la autopista I-75 en Tampa, Ramírez se disparó a sí mismo.



Según el alguacil de Hlilsborough, Chad Chronister, el disparo le dio en la cabeza.



Los hechos, que el Departamento de Policía de Miami-Dade calificó de "accidente", están siendo investigados por la Patrulla de Carretera y el Departamento de Cumplimento de la Ley de Florida (FDLE, en inglés).





Ramírez, de 52 años, fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Tampa (costa oeste de Florida) a causa de sus heridas este lunes, sin que se sepa en qué consistió la operación.



La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció esta tarde que nombrará como directora interina del MDPD a la hasta ahora subdirectora, Stephanie V. Daniels.



"Continuamos confortando al jefe Ramírez, su familia y toda su familia policial en nuestros corazones y oraciones, y pedimos por su pronta recuperación en este momento tan difícil", señaló Levine Cava en un comunicado.



La regidora del condado toma esta decisión, dijo, para "garantizar la continuidad del liderazgo en nuestros equipos de seguridad pública".



El jefe policial viajó el pasado fin de semana a Tampa (costa oeste de Florida) para asistir a una conferencia de la Asociación de Alguaciles.



Levine Cava señaló este lunes por la mañana que el jefe policial del condado estaba "hospitalizado en condición crítica pero estable" y subrayó que en este momento lo único importante del caso es su bienestar.



La alcaldesa se unió a la familia y los seres queridos de Ramírez, así como a los miembros del cuerpo policial, en sus oraciones para que se recupere.



El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, en inglés) emitió un comunicado en el que confirmó que el accidente que involucró al jefe de policía de Miami-Dade ocurrió el domingo por la noche en la carretera Interestatal 75, al sur de Tampa.



"Los agentes y policías del FDLE estuvieron en el lugar y continuarán realizando entrevistas de investigación hoy (lunes). El director Ramírez sufrió heridas graves y se encuentra hospitalizado. Nadie más resultó herido. No hay amenaza para la comunidad. Nuestra investigación está activa", señala el comunicado del Departamento.



El diario Miami Herald publicó unas declaraciones de Michael Lewis, un alguacil electo de Maryland que asistió a la conferencia de alguaciles de Tampa, quien dijo que escuchó que una “discusión acalorada” entre Ramírez y su esposa fuera del hotel había atraído a la policía de Tampa.



Lewis no presenció ningún altercado, pero comentó que le dijeron que la pareja había negado que sucediera algo que requiriera la atención de la Policía. Los oficiales que respondieron se fueron, dijo, pero el personal del hotel en el JW Marriott en el centro de Tampa les pidió a la pareja que abandonara las instalaciones.



“Estamos completamente conmocionados. He estado en la aplicación de la ley durante 39 años y nunca había oído que algo así ocurriera ni de forma remota”, dijo Lewis, el alguacil del condado de Wicomico.



En mayo pasado, Ramírez, que tiene más de 27 años de experiencia policial, dio a conocer su intención de postularse para el puesto de alguacil del condado de Miami-Dade.