El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles una donación 20 millones de dólares a Costa Rica para la atención de la ola migratoria que atraviesa la región centroamericana y para el fortalecimiento de las comunidades de acogida de migrantes.



El dinero se utilizará en la implementación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables y el objetivo es ayudar a reducir la vulnerabilidad de la población local y migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación.



El programa, que será ejecutado por el Ministerio de Justicia y Paz, consta de dos componentes: prevención social de la violencia y fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios.



El dinero se usará para ampliar la infraestructura y los servicios orientados a la prevención de la violencia, beneficiando a la población migrante y a las comunidades de acogida en diversas regiones del país.





Además, los fondos se destinarán a fortalecer las capacidades institucionales de la Dirección General de Migración y Extranjería para atender los flujos migratorios.



"Desde el BID nos complace anunciar la donación de 20 millones de dólares con el fin de contribuir a los esfuerzos que realiza el Gobierno para mejorar la atención e integración de los grupos migrantes, apoyar a las comunidades de acogida y reducir las condiciones de vulnerabilidad que afectan a esta población”, afirmó el representante interino del BID en Costa Rica, Francisco Javier Urra.



La aprobación del financiamiento es posible gracias a que Costa Rica es elegible para acceder a los recursos de la Facilidad No Reembolsable para Apoyar a Países que Reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud, que el BID constituyó con recursos propios en 2019.



El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró que Costa Rica "ha actuado y tomado acciones" y que en la actualidad hay "un flujo constante y creciente" de migrantes que ingresan desde Panamá por la frontera de Paso Canoas.



"Queremos mantener el orden y ser caritativos con quien lo necesita, pero debemos mantener el orden, la disciplina y la seguridad", comento Chaves en la conferencia de prensa posterior al Consejo e Gobierno.



Costa Rica mantiene un operativo de traslado en autobuses de los migrantes desde Paso Canoas, frontera con Panamá, hasta Los Chiles, frontera con Nicaragua, con el fin de que se movilicen de forma segura y rápida sin permanecer mucho tiempo en suelo costarricense.



Sin embargo, muchos de estos migrantes no cuentan con los 30 dólares por persona que cuesta el traslado en el autobús, lo que ha causado que se aglomeren en Paso Canoas.



Ante la molestia de los vecinos de Paso Canoas, el pasado sábado una delegación del Gobierno de Costa Rica se reunió con líderes comunales y les prometió un aumento en la flotilla de autobuses para realizar más traslados diarios.



Según las autoridades costarricenses, en los últimos días han estado ingresando cerca de 2.000 migrantes por día desde Panamá.