Asesinato de Villavicencio tiñe de sangre las elecciones presidenciales de Ecuador

En el día que debía celebrar un año más de su primer grito de independencia, Ecuador amaneció este jueves de luto e indignado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, periodista y exasambleísta, que ofrecía para su eventual Gobierno mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.



El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, declaró tres días de duelo nacional por el asesinato, ocurrido al caer la tarde del miércoles, en Quito, cuando Villavicencio abandonaba las instalaciones de un colegio al terminar un mitin con miras a las elecciones del 20 de agosto.



"Este es un crimen político, que adquiere un carácter terrorista, y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial", dijo Lasso en un mensaje a la nación.



Anotó que fruto de este hecho, varias personas resultaron heridas y dos fallecieron: Villavicencio y "uno de los sicarios, mientras era trasladado a una casa de salud".

"Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada hecha por la Policía Nacional", anotó.



Lasso señaló que "el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato" y subrayó: "No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas".



El presidente decretó el estado de excepción por sesenta días con el desplazamiento de los militares por todo el país para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las elecciones.

TRES DÍAS DE LUTO

Además, el gobernante declaró tres días de luto nacional para honrar la memoria de Villavicencio, a quien llamó "patriota", "demócrata" y "luchador".



Para el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, Villavicencio era un "luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador".



El diplomático aseguró que su Gobierno ofrece "asistencia investigativa urgente" para esclarecer el caso.



El exvicepresidente y candidato presidencial Otto Sonnenholzner instó a la conformación de una comisión independiente de expertos extranjeros que investiguen a fondo el caso de Villavicencio, cuyo cadáver permanecía la mañana de este jueves en las dependencias de Medicina Legal, de la Policía.



En redes sociales, la ciudadanía ha expresado su consternación e indignación por el asesinato a Villavicencio, un periodista e investigador, que en 2021 llegó a la Asamblea Nacional, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización.



En mayo pasado, cuando Lasso disolvió el Parlamento y pidió elecciones extraordinarias, Villavicencio mostró su alegría por la medida, pues cuestionaba duramente al poder legislativo.



En una entrevista con EFE, Villavicencio -de 59 años y padre de 3 hijos- aseguró en mayo que, de alcanzar la Presidencia, enfrentaría a las "las mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico y a estructuras delictivas de minería ilegal, y también estructuras corruptas en el sector público".



Aseguraba que Ecuador necesitaba un "Gobierno valiente", ofrecía desmantelar a las mafias "con la ley y con a las armas", planteaba depurar las Fuerzas Armadas y la Policía, y advertía que "todo ciudadano que se levante en armas será sometido"

LLAMAMIENTOS A LA UNIDAD

El asesinato de Villavicencio se suma al de otros políticos en los últimos meses, como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el candidato a asambleísta por Esmeraldas, Rider Sánchez, por la alianza política que apoya a Sonnenholzner.



Tanto Sonneholzner como el candidato Yaku Pérez, han formulado un llamamiento a la unidad a los restantes cinco postulantes a la Presidencia, para actuar en conjunto contra el crimen organizado.



Pérez ha solicitado que se desarrolle una campaña pacífica y de respeto, que ayude a la reconciliación.



"Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política", subrayó Lasso esta madrugada en un mensaje a la nación, en el que apuntó que "hoy, más que nunca, nos corresponde estar unidos y tener la certeza de que somos un pueblo capaz de enfrentar las adversidades juntos".