Colombianos en Miami piden un "juicio político" contra Gustavo Petro

Un grupo de colombianos pidió este miércoles en Miami que se realice un "juicio político" al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para "sacarlo del poder" y así poder "conservar la unión de las familias frente a un gobierno narcoterrorista", según afirmaron los manifestantes frente al consulado de Colombia en esta ciudad de Florida.



Con banderas de Colombia y Estados Unidos, una veintena de manifestantes corearon al filo del mediodía de hoy "No más Petro", mientras mostraban trajes típicos de diversas regiones del país suramericano.

"Colombia nos necesita, no podemos ser egoístas", dijo uno de los manifestantes en representación del grupo ¡Colombia freeforever!, que organizó la protesta en el exterior del consulado de Colombia, ubicado en la ciudad de Coral Gables, aledaña a Miami.



"El desempleo y la violencia están disparados. Volvimos a los años 90 cuando no se podía salir a la calle. No queremos que nuestros hijos se marchen del país", sostuvo ante los congregados Enrique Arenas, activista de la organización ¡Colombia freeforever!

En declaraciones a EFE, Elkin Mesa, coordinador de ¡Colombia freeforever!, expuso que están pidiendo un "juicio político" a Petro "por las acciones del Gobierno (de Petro) en contra de nuestra fuerza pública, que llevan a la desmoralización de nuestro Ejército y de la Policía".



"Nos están matando a nuestros policías y este Gobierno ni siquiera se pronuncia. Hay que ver las políticas. Petro está legalizando grupos narcoterroristas, grupos que solo le han hecho daño a nuestro país, a nuestra población civil", indicó.



Sobre el diálogo que retomaron el pasado lunes en Caracas, Venezuela, delegaciones del Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Mesa afirmó que se trata de un diálogo "con un grupo narcoterrorista".

"Es un grupo narcoterrorista que inclusive hay indicios de que financió la campaña política de Petro; eso lo saben allá en Colombia y lo sabe todo el mundo. Entonces, debemos tener en cuenta con quién estamos dialogando".



Mesa, un colombiano que trabaja en una empresa de remodelaciones en Miami, indicó que la "denuncia pública" que realizaron hoy va a estar "sustentada" por la firma de colombianos que viven en el extranjero con el objetivo de presentarla ante el Congreso estadounidense.



Según el activista, ¡Colombia freeforever! es "un movimiento que se levantó con el propósito de informar al mundo de la verdad sobre el pacto con los grupos narcoterroristas".



De acuerdo con los manifestantes, la protesta de hoy representa a unos 45.000 colombianos que viven en el sur de Florida y es "un granito de arena por el bien del país".



"Tenemos que estar en la lucha para poder salvar a Colombia, porque Colombia es democracia", dijo a EFE, por su parte, María Beatriz Hernández, que nació cerca de Cali, Colombia, hace 73 años y emigró a EE.UU. hace 23 buscando un futuro mejor para su madre, que estaba muy enferma.



El poeta y escritor opositor nicaragüense Ariel Montoya, presidente del Foro Anticomunista de Miami, asistió a la protesta para apoyar a los colombianos porque, dijo a EFE, "América Latina toda está viviendo una época de colapso".



"Las cosas hay que decirlas con claridad, con palabras sencillas. No podemos seguir bajo la bandera falsa del comunismo, o llámese globalismo o socialismo del siglo XXI. Esas son palabras hundidas en el pantano de la corrupción, de la miseria y del narcotráfico", sentenció Montoya.