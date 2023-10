Miles de hondureños marchan en defensa de Honduras y contra el Gobierno de Xiomara Castro

"Honduras salió hoy a decirle a Libre: basta ya de tanto abuso, tanto odio y de ilegalidades", enfatizó el jefe de la bancada del Partido Nacional, quien pidió a la presidenta Castro que "no siga dividiendo al pueblo”

Miles de hondureños de distintos puntos del país se congregaron este sábado en un bulevar de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en una marcha por la defensa del país y contra el Gobierno de Xiomara Castro por la falta de empleo, medicamentos en los centros de salud y seguridad.



La marcha comenzó alrededor de las 09:15 hora local (15.15 GMT) desde el bulevar Suyapa, hasta donde llegaron miles de manifestantes, algunos de los cuales habían partido en la mañana desde varios barrios de la capital.





Convocados por el recién creado Bloque de Oposición Ciudadana, que integran los partidos Nacional, Alianza Patriótica y Salvador de Honduras (PSH), y organizaciones de sociedad civil, los manifestantes iban enfundados con camisetas blancas, azules y de la selección y portando banderas nacionales.

NO DIVIDIR MÁS AL PUEBLO

Los manifestantes, unos 20.000, según los organizadores, recorrieron el bulevar Suyapa, al oriente de Tegucigalpa, con consignas como "Fuera Xiomara (Castro, presidenta del país)", el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder) "tiene miedo" y "Libre nunca más".



Además, entonaron el himno nacional de Honduras y bailaron al ritmo de la canción "Sopa de caracol", éxito de la agrupación hondureña Banda Blanca, que en 1991 hizo famoso el baile punta.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo a periodistas que los hondureños salieron a las calles, sin distingo de colores políticos, "por Honduras" y denunció la detención de autobuses que transportaban manifestantes en distintas partes del país.



Zambrano indicó que la movilización es un mensaje para que el Gobierno entienda que "Honduras es de todos y no de Libre" y para que la presidenta del país "cumpla las promesas de campaña".



"Honduras salió hoy a decirle a Libre: basta ya de tanto abuso, tanto odio y de ilegalidades", enfatizó el jefe de la bancada del Partido Nacional, quien pidió a la presidenta Castro que "no siga dividiendo al pueblo, no siembre más odio ni discordia" y que se "dedique a gobernar".



OPOSICIÓN BUSCA DESESTABILIZAR EL GOBIERNO

El director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, dijo que la detención de autobuses es parte de un "operativo rutinario" de la institución y señaló que al menos diez conductores del transporte han sido sancionados por circular fuera de sus sitios de operación.



Barahona indicó que la oposición trata de "desestabilizar" el Gobierno y enfatizó que la lucha de la presidenta Castro es instalar una comisión internacional contra la corrupción y mejorar la economía del país centroamericano.



La marcha, encabezada por el presidente del Partido Nacional, David Chávez, llegó hasta las inmediaciones de la Casa Presidencial, donde los manifestantes gritaban "Fuera familión" y "Se van" en relación a que el Partido Libre debe salir del poder el 27 de enero de 2026, cuando termina el mandato de Xiomara Castro.



La movilización fue acompañada también por el designado presidencial (vicepresidente), Salvador Nasralla, el presidente de la Alianza Patriótica y ex jefe del Estado Mayor implicado en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya, Romeo Vásquez y líderes del Partido Salvador de Honduras y Liberal.



Nasralla, el Partido Salvador de Honduras, fue elegido vicepresidente como compañero de fórmula de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que pertenece a Libre, y ha denunciado que es marginado desde el inicio del Gobierno y que no se le asigna ninguna función.