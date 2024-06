Excarcelada política Samantha Jirón renuncia a agrupación opositora Monteverde

Equipo de Periodistas

Junio 10, 2024 08:20 AM

La joven excarcelada política Samantha Jirón anunció su retiro de la agrupación opositora “Monteverde” o “Concertación Democrática Nicaragüense” porque no está bien para participar de una manera activa. Además, aseguró que necesita enfocarse en su familia y estudios profesionales.

“La renuncia se da en este momento porque considero que no estoy totalmente bien para poder participar de una manera activa y 100% ya sea en Monteverde o cualquier otro grupo de oposición de jóvenes, esto últimos meses he tratado de mantenerme un poco al margen por mi salud mental, por mi familia, porque realmente quiero enfocarme en mis estudios y también crecer”, dijo Jirón a 100%Noticias.

La activista lamenta que la agrupación repita errores del pasado como la anulación de las opiniones diversas, entre otros.

“Entiendo las discusiones, también entiendo que la diferencia en todo grupo se da porque es natural, así somos los seres humanos, pero realmente creo que tenemos que estar muy bien mentalmente para que estas cosas no nos afecten”.

En una carta dirigida al directorio político de la organización, Jirón agrega que: “Desde hace mucho meses es de conocimiento público que no me he sentido conforme en medio de muchas decisiones que se han tomado en todos los ámbitos organizacionales. Actualmente todos sabemos que hay una alta polarización política interna, aunque no lo aceptemos. Estamos repitiendo los mismos errores que en el pasado dañaron procesos como la Alianza, UNAB y Coalición”.

Subrayó que en Monteverde hay personas muy valiosas y que con voluntad total se puede lograr algo bueno para Nicaragua.

“Lo que más lamento es que hay personas muy valiosas, capaces y que tienen mucho que aportar a Monteverde y a cualquier espacio que busque la democracia para Nicaragua. No hemos podido aprovechar las capacidades, como tampoco hemos respetado las opiniones distintas, y al contrario cada día se ha estigmatizado a las personas que no están cómodas dentro del proceso”.

La joven excarcelada expresó que no es justo que no se piense en las personas que están sufriendo en Nicaragua y la motivación sea ante todo la posición política.

“Las ideologías, las bancadas, los grupos son discutidas en el ejercicio de un contexto democrítico y no durante una dictadura que día tras día asfixia a los nicaragüenses y se perpetúa en el poder. En estos casos los intereses personales no cuentan en la lógica, al contrario, es el bien común y si pensamos que con esto llegaremos a ser una alternativa de cambio, estamos equivocados”.

Jirón opina que es obsoleto pensar que hay una ideología mejor que otra, “el ejemplo claro es América Latina, dictaduras de derecha a izquierda, igual de sangrientas, igual de cínicas, la historia dice la verdad”.

Por otro lado, la activista apunta a la conformación de un bloque de la sociedad civil que no se sienten identificados de un lado y del otro.

“La sociedad civil es de suma importancia a nivel social y puede ser la parte más humana y menos política, esa que conecte a Monteverde con el rostro de la puente, y si la excusa es que esta plataforma es únicamente política, la respuesta es que para la gente se gobierna, no para nosotros mismos”.

Enfatiza que está en contra de las injusticias, vengan de donde vengan, “no estoy dispuesta a ponerme un parche en un ojo, ya sea derecho o izquierdo y así avanzar en esta vida”.

Añade que: “El compromiso que tengo es conmigo primero. No estoy dispuesta a ser una cuota para llenar un requisito de cantidad, sexo y edad. Considero que no tengo nada hoy que dar, por eso me retiro del espacio, aclarando que mi amistad y cariño siguen intactas para todas y todos, nada de lo escrito anteriormente es personal”.