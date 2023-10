El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, fallecido en un siniestro aéreo el pasado día 23, ha sido enterrado este martes en el cementerio Porojóvskoye de San Petersburgo, según informó hoy su servicio de prensa.



"El último adiós a Yevgueni Víktorovich tuvo lugar a puerta cerrada. Los que quieran despedirse de él pueden visitar el cementerio de Porojóvskoye", indicó su equipo en un comunicado publicado en Telegram.



Los funerales de Prigozhin tuvieron lugar en medio de un gran secretismo y sin que los periodistas supieran el lugar exacto del sepelio.

A lo largo de la jornada, la prensa escribió sobre la posibilidad del entierro del jefe de Wagner en al menos tres otros camposantos de la antigua capital imperial rusa y ciudad natal de Prigozhin.

Inicialmente, se consideró que el empresario sería enterrado en el cementerio de Serafímovskoye, donde están sepultadas personalidades ilustres de este país, entre militares, artistas, científicos y políticos.



Precisamente en ese camposanto a lo largo de la mañana fue desplegado un importante dispositivo policial.



Más tarde, varios medios locales informaron de fuertes medidas de seguridad también en los cementerios de Sévernoye, donde fue sepultado el jefe de seguridad de Wagner, Valeri Chekálov, y Beloostróvskoye, que inauguró el año pasado una Alameda de los Valientes para honrar la memoria de los caídas en la guerra de Ucrania.



Esta mañana, el Kremlin confirmó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no acudiría al funeral del jefe de Wagner, que protagonizó el pasado junio una fallida rebelión armada contra la cúpula militar rusa.

"La asistencia del presidente no está prevista", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria en la que insistió en que de todo lo relativo a las exequias de Prigozhin se ocupa su familia.



El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó este domingo que se ha identificado el cadáver de Prigozhin y los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión.



Según el CIR, la identidad de los ocupantes de avión fue confirmada por los análisis comparativos de ADN.



En el Embraer Legacy 600 de Prigozhin, que se estrelló por causas aún desconocidas a unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú cuando volaba de la capital rusa a San Petersburgo, se encontraba también el fundador del Grupo Wagner, Dmitri Utkin, sobre cuyo funeral aún no ha trascendido ninguna información.



De momento las investigaciones no han arrojado luz sobre las causas del siniestro, entre las que se barajan una explosión a bordo, un fallo técnico o incluso un error de pilotaje.



El Kremlin ha rechazado de manera rotunda las acusaciones de la oposición y las declaraciones de políticos occidentales de que Putin podría estar detrás del siniestro del avión de Prigozhin.