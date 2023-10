OIM: cada vez es mayor el número de nacionalidades que cruzan México para llegar a EEUU

La variedad de nacionalidades de migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos es cada vez mayor porque más personas dejan sus países tras la pandemia de la covid-19, lo que ha provocado una nueva oleada migratoria en la región, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Además, funcionarios del organismo apuntaron que los migrantes pagan entre 6.000 y 12.000 dólares para llegar a Estados Unidos, por lo que consideró clave hablar de vías regulares para la migración y así evitar que las personas se pongan en riesgo.

Durante la presentación de un informe de tendencias de flujos migratorios en Ciudad Juárez y Tijuana, en los meses de julio y agosto, para explicar cómo ha evolucionado la migración tras la expiración del Título 42 de Estados Unidos, el jefe adjunto de la OIM en México, Jeremy MacGillivray, dijo que hay un número récord de personas en movimiento en toda la región.



"Vemos cada vez más un espectro más amplio de nacionalidades y de perfiles en movimiento. Es cada vez más alto el número de nacionalidades con las que se encuentran las autoridades migratorias en toda la región, incluyendo México y Estados Unidos", expuso MacGillivrayen en una conferencia virtual.





Además de los migrantes de prácticamente toda Latinoamérica, en los últimos meses a México han llegado personas de países como Uzbekistán, Georgia, Ucrania, China, Filipinas, Indonesia, India, Sri Lanka, e incluso de países del Medio Oriente y de África, entre otros.



Señaló el impacto de la pandemia de la covid-19 sobre las economías en todo el mundo y que, tras finalizar, siguen "viendo el impacto que tuvo y por ello muchas personas están tomando la decisión de emprender camino".



Por ello, destacó la importancia de las vías regulares para la migración, "al final las personas buscan mejores oportunidades de vida, mejores condiciones económicas".

"Las personas siempre van a optar por hacerlo por las vías regulares, seguras y claras para establecerse en otro país, pero cuando no existen estas vías o no son claras de cómo acceder a ellas es cuando la gente recurre a los traficantes y es ahí cuando la gente se pone en riesgo", expuso.



México vive una nueva ola migratoria en las últimas semanas, como mostró en días recientes la suspensión de 60 trenes de carga de la empresa Ferromex por la presencia de más de 4.000 migrantes en los carros y en las vías, y estampidas de miles de migrantes en las oficinas de atención a refugiados en la frontera sur.



Sobre el traslado en tren, el representante de la OIM dijo que el tren llamado "La Bestia", como es conocido popularmente entre los migrantes, "había caído en desuso desde 2019, ya que hubo un cambio en la forma de emigrar a través de México, pero desde hace algunas semanas" los migrantes retomaron esa opción.



Recordó que históricamente el tren ha sido el medio utilizado por los migrantes "cuando no tienen recursos económicos para desplazarse por medios más seguros".