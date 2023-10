Mientras tanto, un 30 % de los encuestados aprueba la gestión de Petro, en tanto que el 4 % no sabe y el 3 % no responde

11:50 AM

La desaprobación del presidente colombiano, Gustavo Petro, subió al 63 %, según una encuesta publicada este lunes en la que la aprobación a la gestión del jefe de Estado se sitúa en el 30 %.



En el más reciente Opinómetro realizado por la firma Datexco Company S.A. para W Radio, indicó que la desaprobación de Petro subió un punto con relación al sondeo realizado hace 10 días.



Este es el punto más alto de desaprobación que tiene Petro en poco más de un año de gobierno, que en los últimos meses ha sido fuertemente criticado por no controlar el accionar de los grupos guerrilleros, especialmente al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.



Igualmente, ha sido reprobado por no dar soluciones a los requerimientos de poblaciones que bloquean importantes carreteras del país y la subida de los precios de la gasolina, entre otros asuntos.





Mientras tanto, un 30 % de los encuestados aprueba la gestión de Petro, en tanto que el 4 % no sabe y el 3 % no responde.



La encuesta indicó, igualmente, que por regiones, donde peor le va a Petro es en la oriental, con 70 % de desaprobación, seguido por la central y Bogotá, donde el jefe de Estado tiene 68 % y 65 % de desaprobación, respectivamente.



La del Pacífico, azotada en la última semana por ataques con carros-bomba de las disidencias de las FARC que dejaron dos muertos y 10 heridos en Cauca y Valle del Cauca, es donde mejor calificaciones tiene. Su desaprobación es del 50 % y la aprobación del 49 %.



De otro lado, también se preguntó por la voluntad de paz del Estado Mayor Central, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", con la cual próximamente se instalará una mesa de diálogos de paz.



El sondeo indicó que el 79 % de los encuestados dijo que no confía en la voluntad de paz de este grupo y el 9 % dijo que cree que este grupo quiere la paz.



El Gobierno y el EMC anunciaron en el Cauca que el 8 de octubre próximo será instalada la mesa de diálogo y ese mismo día arrancará un cese el fuego bilateral de 10 meses.



La información de la encuesta fue recopilada entre el 21 al 23 de septiembre de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años, con un margen de error de 3,7 %.