El precio de la vivienda en las 20 principales ciudades de Estados Unidos aumentó un 0,9 % en julio, comparado con el mes anterior, según los datos del índice Case Shiller de S&P Dow Jones dados a conocer este martes.



El aumento de los precios fue consecuencia de la escasez de viviendas a la venta durante los meses de verano.



El índice Case Shiller también indicó que el precio de las casas en los 20 principales mercados metropolitanos de Estados Unidos aumentó ligeramente, un 0,1 % en los pasados 12 meses, con Chicago, Cleveland y Nueva York como las ciudades con los mayores aumentos.



La publicación de los datos del aumento del precio de la vivienda coincidió con una caída de las expectativas de los consumidores estadounidenses.



Según el Índice de Confianza del Consumidor de The Conference Board dado a conocer este martes, las expectativas de los estadounidenses cayeron en septiembre al 103,0 tras situarse en 108,7 en agosto.





El índice de The Conference Board toma como nivel de referencia (100 puntos) el registrado en 1985 y se elabora a partir de una encuesta realizada periódicamente entre 5.000 hogares estadounidenses.



Es el segundo mes consecutivo de declive del índice. Según Dana Peterson, economista jefa de la organización, "los consumidores siguen preocupados con el aumento generalizado de los precios y en especial de los alimentos y la gasolina".



También este martes un análisis realizado por la firma inmobiliaria Zillow cifró en 52 billones de dólares el valor del mercado de la vivienda en Estados Unidos, un 49 % más que al inicio de la pandemia en febrero de 2020.



El análisis señaló que aunque el valor medio de una vivienda en Estados Unidos aumentó un 0,7 % desde 2020, la llegada al mercado de nuevas casas que han sido terminadas en los últimos meses impulsó la fuerte subida global.



"Un continuo flujo de nuevas casas llegó al mercado esta primavera y verano, ayudando a hacer mella en el grave déficit de inventario e impulsar el valor total del mercado", explicó en un comunicado el principal economista de Zillow, Orphe Divounguy.



Mientras, los tipos de interés se han situado en una horquilla del 5,25 % al 5,5 % tras la decisión del pasado 20 de septiembre de la Reserva Federal (Fed) de pausar las subidas que se iniciaron en marzo de 2022.



Desde ese mes, la Fed ha aumentado en 11 ocasiones los tipos, que han pasado del 0,25 % al actual 5,25 % - 5,5 %.



Pero esa subida parece que no está retrayendo a demasiados consumidores en busca de vivienda.



"A pesar de tipos hipotecarios más elevados, que retrajeron algunos compradores y mantuvo a muchos propietarios actuales a la espera, hubo suficientes compradores para seguir moviendo el mercado", dijo Divounguy.



"Los constructores se dieron cuenta de la demanda insatisfecha y respondieron empezando más proyectos. Las ventas de nuevas casas aumentaron este año mientras que las de las viviendas existentes cayeron", añadió el economista de Zillow.



Al mismo tiempo, y a pesar del aumento de los tipos de interés y la subida de las hipotecas, la tasa de morosidad no ha crecido y en junio se situó sólo en el 2,6 % de la totalidad, según los últimos datos dados a conocer por la firma CoreLogic.



CoreLogic señaló que los datos de junio de 2023 comparados con los del mismo mes de 2022 son prácticamente los mismos.



"Muchos menos estados y áreas metropolitanas registraron aumentos anuales de la morosidad que las del principio de la primavera, lo que indica que tanto la situación del empleo como el rendimiento de las hipotecas están en una sólida trayectoria para el resto de 2023", indicó CoreLogic el 31 de agosto.