Sheynnis Palacios debuta como cantante en Tailandia

Equipo de Periodistas

Mayo 09, 2024 01:25 PM

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, dejará el listón muy alto a su sucesora, así lo demostró en Tailandia durante su participación en el programa televisivo "The Wall Song", en el que debutó como cantante.

En este popular show, las celebridades cantan a dúo escondidas detrás de una pared, y luego deben adivinar la identidad de la estrella oculta.

La participación de Palacios en "The Wall Song" fue un rotundo éxito, demostrando que su talento va más allá del mundo de las pasarelas y la joven pinolera está dispuesta a conquistar el universo.

Durante su participación, la reina nicaragüense, que el 30 de mayo cumplirá 24 años, interpretó "Love me like you do" con una de las participantes, quien no pudo ocultar su emoción al reconocer a Sheynnis Palacios y confesarle que es su fiel admiradora.

En medio de ovaciones de pie y aplausos, Sheynnis Palacios fue recibida mientras cantaba a coro con la participante, quien por unos instantes enmudeció al ver en persona a la mujer más bella del mundo.



La concursante, emocionada aún, no podía creer que estuviera frente a la Miss Universo.

Como parte del show la pared que las separaba a ambas se alzó lentamente, revelando a Palacios en toda su belleza y majestuosidad.

Mientras la participante, seguía conmovida por el aura de la reina, y pudo seguir la canción antes de unirse al fervoroso aplauso del público.

“Estoy disfrutando este momento con todos ustedes, especialmente contigo”, dijo la reina soberana al dirigirse a la concursante quien lucía muy emocionada.

Al preguntarle el conductor del programa a Sheynnis si esta era su primera vez en Tailandia, le respondió que era su primera visita en este país asiático, pero no sería la última.

“La aparición de Sheynnis Palacios, Miss Universo en The Wall Song, sorprendió mucho a los fans tailandeses”, se lee en la página Hello Universe, perteneciente al consorcio de la empresaria tailandesa y copropietaria de la Organización Miss Universe, Anne Jakrajutatip.