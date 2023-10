López Obrador considera que EEUU no construirá el nuevo tramo de muro fronterizo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este viernes que EE.UU. no concretará la ampliación del muro en la frontera con su país, pese a que la Administración de Joe Biden anunció la ampliación de unos 36 kilómetros por orden del Congreso estadounidense.

"No se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida, más que nada, publicitaria”, afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Cancún.

López Obrador señaló que expresó su inconformidad sobre la nueva barrera, que se edificará en el valle del Río Grande de Texas, durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, cuya delegación encabezó este jueves el secretario de Estado de EE.UU:, Antony Blinken.

En la reunión, dijo, las autoridades mexicanas plantearon a los funcionarios estadounidenses que el muro no es la solución al tema migratorio, pues primero deben atender las causas y garantizar a los países oportunidades de desarrollo y empleo.

“No se puede resolver este problema solo con medidas coercitivas reteniendo gente, con barreras, con muros, militarizando la frontera, ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y hemos avanzado”, precisó López Obrador.

Reiteró el reconocimiento a Biden, quien, dijo, es hasta ahora “el único presidente” que no ha construido muros, aunque señaló que la construcción de esos 36 kilómetros es por una autorización en el presupuesto de Estados Unidos y es la oposición de aquel país la que está pidiendo que se realicen esas obras.

“Es pura publicidad de Estados Unidos, con todo respeto, sea republicano o sea demócrata, hacen su tramo para congraciarse con los estadounidenses que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información”, zanjó.

Recordó que entre México y Estados Unidos hay 3.180 kilómetros de frontera y muchos presidentes estadounidenses han intentado construir muros para evitar el cruce de migrantes a dicho país,

“Empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como 1.200 kilómetros ¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad”, enfatizó.

Señaló que los políticos estadounidenses agarran a México como “piñata” durante la época electoral.

“No merecemos ese trato y no vamos a ser juguete de nadie”, reprochó.

México y Centroamérica afrontan una ola migratoria "sin precedentes", según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con hasta 10.000 migrantes que llegan al día a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con López Obrador.