Egipto denuncia que Israel intenta liquidar causa palestina a costa de los países vecinos

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, denunció hoy que Israel intenta "liquidar la causa palestina a costa de los países vecinos", en referencia al ultimátum del Estado judío para que los palestinos de la Franja de Gaza se desplacen hacia el sur ante una posible inminente operación terrestre.



El portavoz de la Presidencia egipcia, Ahmed Fahmy, dijo en un comunicado que el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Al Sisi, "rechazó y denunció la política de desplazamiento o los intentos de liquidar la causa palestina a costa de los países vecinos" durante una reunión del organismo, formado por altos mandos militares y de la Inteligencia.



Asimismo, dicho consejo afirmó que la "seguridad nacional de Egipto es una línea roja y nos comprometemos a protegerla".



La resolución del Consejo, el organismo de mayor poder político del país, llega cuando se está incrementando la presión sobre Egipto para que habilite el paso en la frontera de Rafah, el único punto de salida de la Franja de Gaza que no está en manos de Israel, para los habitantes del enclave palestino que intentan escapar de los bombardeos indiscriminados del Estado judío.

En la víspera, Egipto se negó permitir una salida de ciudadanos extranjeros residentes en Gaza a través de su territorio, algo que había estado negociando con EEUU ya que el acuerdo no incluía el permiso para ingresar ayuda humanitaria en el enclave palestino, que afronta una catástrofe humanitaria.



Egipto no quiere que el paso de personas se convierta en un asalto masivo a la frontera, como ya sucedió en el año 2008, y que derive también en una potencial oleada de cientos de miles de refugiados que difícilmente podrán regresar nuevamente a su hogar.



Además, el ingreso de gazatíes podría suponer la entrada de militantes de Hamás, organización próxima a los Hermanos Musulmanes egipcios, que el país considera terrorista.



Hoy llega a Egipto el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, de gira por Oriente Medio para subrayar el apoyo de su país a Israel y para evitar la expansión del conflicto en la región, quien tratará con las autoridades egipcias el desplazamiento de cientos de miles de palestinos amenazados por los ataques de Israel sobre Gaza.



En la misma reunión del Consejo de Seguridad Nacional se aprobó organizar en Egipto una cumbre regional para abordar el desarrollo de la crisis bélica y humanitaria en la Franja de Gaza y "el futuro de la causa palestina".



Además, también se decidió intensificar los contactos con las organizaciones humanitarias internacionales y regionales para llevar a Gaza "la ayuda requerida", así como insistir en que "no hay solución para la causa palestina salvo la de los dos Estados".