Sheynnis Palacios obligada a solicitar asilo político en Estados Unidos o México

Equipo de Periodistas

Mayo 13, 2024 07:05 AM

Miss Universo, Sheynnis Palacios, tendría que solicitar asilo político en Estados Unidos y tiene un año para hacerlo desde su ingreso, opinaron expertas en temas migratorios, luego que la dueña de la franquicia, Anne Jakrajutatip, la declaró “exiliada” de forma “indefinida”, junto a “toda su familia”.

Todo indica que Palacios, continuará residiendo en Estados Unidos, aunque también ha expresado que le gustaría vivir en México.

Tanto la abuelita de Sheynnis como su hermano llegaron a Estados Unidos vía parole humanitario el pasado mes de abril y se reencontraron con la madre de Miss Universo en San Francisco, California.

De quedarse en Estados Unidos, junto a su familia en San Francisco, Miss Universo, debe de solicitar el “asilo afirmativo”, pues entró al país de forma legal y no tendría que ir a una corte de inmigración, si no que su caso lo resolvería, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS. Esta es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

“En cuanto ella llegue a Estados Unidos, perfectamente, puede solicitar o presentar su aplicación y asilo político a través de USCIS, que es el asilo afirmativo. Es decir un agente de migración y no una corte de migración”, resolvería su caso dijo a 100% Noticias, Carolina Sediles de Nicaraguan American Human Rights Alliance, una organización que defiende los derechos humanos de los migrantes y refugiados nicaragüenses que huyeron de su país producto de la persecución.

En cuanto a las pruebas, para ser aprobado el asilo, Sediles, considera que “sí hay suficientes en todas las noticias que se han dado, sobre que ella ya no puede regresar y que su familia tuvo que salir” de Nicaragua por persecución a la misma organización Miss Nicaragua, tras ser coronada.

Agrega que “las pruebas, las evidencias están ahí, es muy fácil de conseguirlas y realmente no tendría que haber ningún inconveniente o dudas de que ella necesite el asilo”, afirmó Sediles, quien comparó el caso de Sheynnis con el de los 222 desterrados “o de las personas a las que el régimen no deja regresar a Nicaragua, después que ellos salen”.

Recordó que todos estos elementos le facilitan la prueba para la petición de asilo y que debe “asegurarse de que sea dentro del primer año, porque en eso sí, pues, no hay excepciones, entonces, cuando ya tenga el año de estar aquí en Estados Unidos, definitivamente, es momento de que ella pida su asilo a través de USCIS”.

Destierro de Sheynnis es crimen de lesa humanidad

La organización, Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), que dirige la defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, se solidarizó con Palacios y lamentó su exilio forzado, tanto de ella, como de su familia y se ofrecieron en ayudarla, si así lo estima conveniente. “Ella cuenta con nosotros”, refrendó Castillo.

“Yo quiero lamentar profundamente esta decisión del régimen, porque este es esto constituye el destierro y el desplazamiento forzoso constituye un crimen de lesa humanidad”, aseguró Castillo.

Haydée Castillo, también, coincide con Sediles, en que Sheynnis “tiene suficientes evidencias” para que solicite su “asilo político y Estados Unidos no se lo va a negar”.

“Estamos sumamente orgullosas, como mujeres nicaragüenses, de como ella ha puesto en alto el nombre de Nicaragua, no solo con belleza, sino con inteligencia, con mucha sabiduría en la manera en que ella ha llevado este el proceso, una vez que se destacó y la coronaron como Miss Universo”, manifestó Haydée.

Muriel Gómez McEwan, miembro de Nicaragüenses en el Mundo Texas, aseguró que Sheynnis "tiene un buen caso", si decide solicitar el asilo político en los Estados Unidos.

"Ella puede comprobar persecución que le ha sucedido por el simple hecho de sobresalir en un certamen de belleza, una mujer súper inteligente, capaz que ha logrado muchísimo y el país de uno en vez de ayudarla y sentirse orgulloso, como todos nos sentimos de ella, la han puesto a un lado. Los canales del régimen, se burlaron de ella públicamente y cuando ella quiso regresar las maletas que tenía su abuelita, se las confiscaron por un par de días", recordó Gómez.

El encarcelamiento de la familia de Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua, también es prueba fundamental de esta persecución a la reina universal.

"La persecución está ahí, los daños psicológicos están ahí, el daño que intentaron hacerle a Sheynnis fue visto mundialmente, así que yo creo que ella tiene un buen caso de asilo".

Palacios puede pedir asilo en cualquier momento, una vez decida, cuál será su última entrada a Estados Unidos que podría ser después de noviembre de este año cuando entregue la corona en el certamen que se realizará en México.

"Así que, ahorita, creo que tal vez no le conviene someter su asilo, porque ella es una persona pública que no creo que quiera quedarse sin poder salir de los Estados Unidos pero ella puede entrar y salir"... y claro nosotros en nicaragüenses en el mundo estaríamos orgullosísimos que me llamara y poderle ayudar, sería un honor", dijo Muriel, quien es conocida por su labor altruista con miles de nicaragüenses. El asilo más reciente que lograron obtener fue de Socorro Pérez, integrante de las Madres de Abril.

Refugio Humanitario en México

En caso que Miss Universo, Sheynnis Palacios decida vivir en México, como exiliada, debe de solicitar su asilo, que en el país azteca, le dicen Refugio Humanitario.

La activista de derechos humanos, integrante de Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, explicó que en unos 8 o 10 meses, Sheynnis Palacios, ya tendría su refugio humanitario aprobado, en el caso que decida trasladarse a México. Pero, si tienen todos los contactos, podría obtener ese refugio en un mes, indica Álvarez.

“Sin duda México es la mejor opción para legalizarse y tener movilidad ya que los trámites son rápidos”, aseguró Álvarez.

Miss Universo, Sheynnis Palacios, no regresará a Nicaragua, pues vive un "exilio indefinido", aseguró la propietaria de la franquicia en redes sociales, al exaltar la "valentía" de Palacios y denunciar las "crueles intenciones" del régimen en Nicaragua en contra de Miss Universo.