México confirma la asistencia de Cuba, Venezuela, Honduras y otros a la cumbre migratoria

09:45 AM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles la asistencia de los mandatarios de Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador y Guatemala a la cumbre sobre migración del próximo domingo en Chiapas, estado de la frontera sur de México.



“Van a estar los presidentes de Centroamérica, del Caribe, está confirmado el presidente (Miguel) Díaz-Canel de Cuba, el presidente (Gustavo) Petro (de Colombia), la presidenta Xiomara (Castro) de Honduras, el primer ministro de Haití (Ariel Henry), el presidente (Nicolás) Maduro (de Venezuela)", reveló en su conferencia matutina.



"Vienen también el presidente de Ecuador (Guillermo Lasso), el presidente de Guatemala (Alejandro Giammattei), hasta ahí nada más hasta ahora, no sé de otros. Van a estar representados, en el caso de que no venga el presidente viene un vicepresidente o viene el canciller. Nos vamos a reunir el domingo", agregó.



Según lo expuesto por el mandatario la semana pasada, aún faltan por confirmar los mandatarios de El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá.





En el encuentro en Palenque, López Obrador buscará una propuesta común de la región sobre migración para después presentarla en noviembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



“Podemos hacer mucho si nos ayudamos mutuamente, el encuentro este se llama ‘Por una vecindad fraterna y en busca del bienestar’, entonces a ver qué podemos hacer juntos, cómo nos ayudamos”, comentó.



El encuentro ocurrirá mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio "sin precedentes", como advirtió la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) el mes pasado, con hasta 16.000 migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas, según López Obrador.



"(La reunión) es muy importante porque es un problema que puede agravarse, ya de por sí es preocupante, porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atenderlo", indicó el mandatario mexicano.



López Obrador insistirá en "atender las causas, ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, en los muros, eso no resuelve".



Cuestionado sobre si pedirá a los países latinoamericanos que detengan a los migrantes antes de llegar a México, el presidente consideró que todos los gobiernos hacen lo posible para atender la migración.



“En todos los casos hay interés en ayudar a los migrantes, en todos los casos, pero muchos países están atravesando por situaciones difíciles en lo económico, no cuentan con presupuesto, hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas, por el bloqueo en el caso de Cuba, que es inhumano”, expresó.