La antichavista María Corina Machado dijo este miércoles que el acuerdo para promover los derechos políticos y las garantías electorales firmado el martes por el Gobierno de Venezuela y la oposición "no arroja certezas", ya que no precisa "acciones y plazos específicos que despejen la ruta" hacia las elecciones presidenciales de 2024.



En un comunicado, Machado se desvinculó de las negociaciones que la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostiene con el Ejecutivo de Nicolás Maduro, y aseguró que desconoce el "alcance preciso" del acuerdo suscrito el martes en Barbados.



"En el pasado, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que, genuinamente, benefician a los venezolanos", subrayó.





La líder de Vente Venezuela aseguró que "la ruta del cambio" será trazada a través de las primarias opositoras del 22 de octubre, en las que ella se medirá con otros nueve aspirantes, de los que saldrá el candidato unitario que enfrentará al chavismo en las presidenciales del año próximo.



Machado tiene una inhabilitación administrativa que no le impide presentarse en las primarias, por ser un asunto interno de la oposición, pero sí estaría bloqueada para inscribirse ante el ente electoral como candidata presidencial, ya que la medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular.



La delegación opositora en el diálogo señaló este martes que el documento suscrito constituye "una ruta" para que los aspirantes inhabilitados "recuperen sus derechos con celeridad" y se levanten las medidas administrativas que pesan sobre ellos, algo que negó la representación del Gobierno, al recordar que el acuerdo no contempla el levantamiento de inhabiltaciones.