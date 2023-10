Jim Jordan deja de ser el candidato republicano a liderar la Cámara Baja de EEUU

Los legisladores republicanos retiraron este viernes su apoyo a Jim Jordan como su candidato para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que haya fracasado en tres votaciones ante el pleno.



La decisión se tomó tras una reunión interna de los conservadores después de que Jordan solo lograra este viernes 194 votos de los 215 necesarios. Veinticinco de sus colegas apoyaron a aspirantes que ni siquiera se habían postulado.



Los republicanos votaron a puerta cerrada si debían seguir convocando como nominado a Jordan, actual presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021) y representante del ala más radical del partido.



La cadena C-SPAN precisó que 112 legisladores le dieron la espalda y solo tuvo el apoyo de 86.



Jordan apeló a la salida de ese encuentro a la necesidad de respaldar a su potencial sucesor.





Los nuevos aspirantes tienen hasta el domingo para presentarse y el partido celebrará un foro el lunes por la tarde para evaluar esas candidaturas, reveló a la prensa la congresista Marjorie Taylor-Greene.



Se ha postulado ya Kevin Hern, representante del primer distrito de Oklahoma.



"Han caído ya dos candidatos. Debemos unirnos y hacerlo rápido. He hablado con todos los miembros del partido a lo largo de las últimas semanas. Necesitamos un tipo diferente de líder, uno que tenga un balance probado de éxito, y por eso me presento", dijo en X (antes Twitter).



En la votación del pleno de la Cámara el martes, Jordan consiguió solo 200 votos y un día después 199, tras el rechazo de una veintena de republicanos.



En esos dos primeros días necesitaba el apoyo de 217 en total porque estuvieron presentes en el hemiciclo 432 legisladores, frente a los 429 de este viernes.



La Cámara Baja lleva más de dos semanas sin presidente, después de que el anterior, el también republicano Kevin McCarthy, fuera destituido tras una moción en su contra presentada por el radical Matt Gaetz, de su propio partido, que sí apoya a Jordan.



En un primer momento el Partido Republicano nominó a Steve Scalise, pero este se retiró por voluntad propia al constatar que no iba a tener los apoyos suficientes. Después salió elegido Jordan, cuya salida ha sido forzada.



Antes de que este último quedara fuera, los ocho republicanos que a principios de mes lograron revocar a McCarthy al sumar sus votos a los de la bancada demócrata habían dicho estar dispuestos a recibir represalias internas a cambio de que se desbloqueara la situación y de que Jordan saliera elegido.



En el bando demócrata aspira al puesto de presidente el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, que en las dos primeras votaciones logró todo el apoyo de los suyos, con 212 votos a su favor, y este viernes se hizo con 210, por dos ausencias.



La presidencia interna está en manos del conservador Patrick McHenry, designado por McCarthy, pero mientras no haya un "speaker", tal y como se conoce ese puesto en inglés, no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley.



La Cámara Baja está por tanto bloqueada en un momento en que aún se deben aprobar los presupuestos para el actual año fiscal y en que el presidente estadounidense, Joe Biden, acaba de pedir al Congreso aprobar una partida de más de 100.000 millones de dólares que incluye una ayuda de 14.300 millones para Israel y un nuevo paquete para Ucrania por 61.400 millones.