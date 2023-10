Unos 35,4 millones de argentinos están llamados este domingo a las urnas

Argentina debe elegir al próximo mandatario que rija el país desde el 10 de diciembre por el período 2023-2027, como relevo del peronista Alberto Fernández, quien decidió no presentarse a la reelección

09:16 AM

Los colegios electorales de Argentina abrieron a las 08.00 horas (11.00 GMT) de este domingo para los comicios generales que deberán decidir presidente y vicepresidente, además de otros cargos nacionales y provinciales.



Unos 35,4 millones de argentinos están convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).



Junto a esto habrá elecciones generales para cargos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que decidieron no desdoblar sus comicios de los nacionales, como sí el resto de distritos-.



Según la información brindada por el Ministerio de Defensa, más de 86.000 efectivos del Comando General Electoral, dependiente de las Fuerzas Armadas, fueron desplegados para la logística y custodia de las urnas y el material de votación distribuidos en 17.400 escuelas y recintos de todo el país, que estarán abiertos hasta las 18.00 horas (21.00 GMT).