Costa Rica y Honduras eliminan requisito de visa mutua y ponen fin a un conflicto bilateral

Los Gobiernos de Costa Rica y Honduras acordaron este martes suprimir el requisito de visa consular mutua y prometieron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, con lo cual pusieron fin a un conflicto bilateral que estaba afectando el comercio regional.



"Ya solucionamos el problema y lo solucionamos de una manera mucho mejor que teniendo visas. En este momento, para los viajes de hondureños a Costa Rica, y de costarricenses a Honduras, ya no se ocupan visas, sea viajero por avión, transportista, diplomático, sea quien sea de ambos pueblos", declaró el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en una declaración a la prensa.



Este martes, una delegación de alto nivel de Costa Rica recibió en la Casa Presidencial a una de Honduras con el fin de resolver el problema bilateral surgido a partir del 10 de octubre pasado cuando las autoridades costarricenses comenzaron a exigir visa consular a los hondureños, ante lo que el Gobierno de ese país respondió de manera recíproca.



El acuerdo consiste en que los hondureños que quieran viajar a Costa Rica deberán presentar un certificado de antecedentes policiales, mientras que los costarricenses que quieran viajar a Honduras deberán presentar un certificado de antecedentes penales.





Los transportistas con su carnet oficial centroamericano y los diplomáticos quedan exentos de estos requisitos.



"Tenemos más certeza hoy, sin visas, sobre la seguridad y capacidad de filtrar los elementos que negativos que haya en cualquiera de los dos países que quieran ir a cometer actos criminales. Establecimos protocolos más estrictos para filtrar a los malos y darle la bienvenida a la gente buena, que es la mayoría de la población de ambos países", afirmó Chaves.



Costa Rica decidió imponer la visa a partir del pasado 10 octubre por "seguridad nacional", ya que las autoridades habían detectado hondureños integrantes de bandas de sicarios y de narcotraficantes.



La visa no aplicaba para transportistas, diplomáticos, personas que hacían escala aérea o que tenían visa estadounidense, pero Honduras respondió exigiendo visa a los costarricenses sin excepción alguna, ante lo que Costa Rica también quitó las excepciones originales.



El presidente Chaves dijo este martes que el lunes conversó por teléfono con su colega de Honduras, Xiomara Castro, con quien trazó las bases del acuerdo alcanzado hoy en la reunión de las delegaciones de ambos países, compuestas por los ministros de Seguridad, los directores de Migración y vicecancilleres.



Chaves dijo que no es posible revelar los alcances de los acuerdos de seguridad y combate al crimen organizado alcanzados de manera bilateral para no alertar a los criminales.



El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, declaró que "es grato anunciar al pueblo de Honduras que el trabajo colaborativo ha permitido dar esta noticia, que se suspenda el visado" y comentó que durante la reunión se habló "del problema de seguridad que aqueja no solo a Honduras y Costa Rica, si no a toda la región".



Torres subrayó que Costa Rica y Honduras son "pueblos hermanos" que "podemos encontrar de manera eficiente, respetando las necesidades de cada país, una solución que sea para el beneficio de nuestras poblaciones".



La imposición de visas generó las críticas de personalidades, políticos, transportistas y cámaras de industria y comercio, pues consideraban la medida como una retroceso en la integración centroamericana y porque afectaba el comercio y la movilización de personas en la región.