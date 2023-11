Equipo de Periodistas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador juramentó este lunes a los miembros de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) para las elecciones generales de 2024, en las que el presidente Nayib Bukele buscará la reelección.



De acuerdo con la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, "la JELVEX se encargará del novedoso voto remoto por internet que implementaremos en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República y diputados a la Asamblea Legislativa en 2024", en febrero.



Detalló que dicha junta es integrada por tres miembros propietarios y tres suplentes "a propuesta de los partidos políticos" Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) por obtener "el mayor número de votos en la última elección legislativa del año 2021".





"El TSE ha verificado que las ciudadanas y ciudadanos nombrados en los cargos de presidente, secretario y vocal de este organismo electoral temporal, cumplen los requisitos de ley, el perfil y las capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones", puntualizó Martínez.



El TSE debe implementar dos modalidades para el voto en el exterior. Una de ellas es el voto remoto por internet, que lo podrán hacer todas las personas con Documento Único de Identidad (DUI) vigente o vencido emitido en El Salvador o en el extranjero cuyo domicilio en el documento sea fuera del país.



La otra modalidad es el voto electrónico presencial en los consulados u oficinas que el TSE designe.



De acuerdo con reportes de la prensa local, 678.255 salvadoreños están habilitados en el exterior para votar en los comicios presidenciales y del Congreso de 2024.



El pasado 6 de noviembre, el candidato presidencial del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, dijo que no confía en el sistema de vigilancia del voto para salvadoreños que radican en el exterior.



"Respecto al voto en el exterior, las reservas y las dudas las voy a seguir manteniendo. Nos sacaron de la vigilancia electoral y desde ese momento no confío", dijo en su momento en una conferencia de prensa.



En estos comicios presidenciales se presentará para su reelección inmediata el presidente Bukele, a pesar de que él mismo ha dicho que la Constitución no lo permite.



Organizaciones, abogados y la Facultad de Jurisprudencia de la Estatal Universidad de El Salvador (UES) han sostenido que son al menos 6 los artículos que prohíben la reelección inmediata.