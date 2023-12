EEUU libera a Alex Saab a cambio de 10 estadounidenses y 20 venezolanos presos

Los funcionarios de la Casa Blanca explicaron que el acuerdo está relacionado solo con la liberación de presos y no incluye ningún levantamiento de sanciones a Venezuela

Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de la liberación por parte de Venezuela de diez ciudadanos estadounidenses y de una veintena de presos venezolanos.



En una llamada con periodistas, altos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron el acuerdo que ha requerido por parte del presidente Joe Biden la "extremadamente difícil" pero "correcta" decisión de liberar a Saab, y explicaron también que entre los liberados por parte del Gobierno de Maduro está Roberto Abdul, presidente de la ONG venezolana Súmate.



Como parte del acuerdo, además, Venezuela accede a extraditar a Estados Unidos al contratista militar estadounidense Leonard Francis, conocido como 'Fat Leonard', presunto responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción en el Ejército de EE.UU.



El pacto ha llegado tras muchos meses de arduas negociaciones y admitieron la importante cesión que hace Estados Unidos, pero pusieron en valor el regreso a casa de diez estadounidenses y la liberación de los veinte venezolanos como un nuevo "paso" democratizador por parte del Gobierno de Maduro.



Recalcaron que Estados Unidos seguirá evaluando su política de sanciones siempre pendiente de los pasos que Venezuela dé hacia la celebración de unas elecciones libres en 2024.



Para realizar este intercambio, explicaron, Biden ha tenido que tomar la "dificilísima decisión de ofrecer algo que las contrapartes venezolanas han buscado activamente" y que es la liberación de Saab.



Pero recalcaron que la consecuencia de dicha decisión es que los estadounidenses "detenidos injustamente" en Venezuela podrán volver con sus familias, además de "garantizar que uno de los fugitivos de la justicia más notorios sea devuelto y rinda cuentas por sus crímenes", en alusión a Leonard Francis.



Saab, detenido en Cabo Verde en junio de 2020, fue extraditado el 16 de octubre de 2021 a EE.UU., donde enfrenta cargos federales por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario venezolano.



Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su mano derecha, Álvaro Pulido -detenido en abril de este año en el país caribeño por supuesta corrupción-, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU., razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.



Según explicaron los portavoces estadounidenses, el acuerdo resultante hoy ha sido fruto de varios meses de negociaciones, deliberaciones internas activas y consultas periódicas con el presidente Biden, "que ha estado informado de cada paso de este proceso".



Confirmaron por otro lado que en estas negociaciones también se ha consultado a la oposición venezolana para su "participación activa", incluida la candidata presidencial María Corina Machado.



Según explicaron, por otra parte, la liberación de los veinte venezolanos es parte del acuerdo alcanzado en Barbados aunque también parte de estas conversaciones.



También aseguraron que la liberación de Saab forma parte de la potestad de Biden de conceder indultos -aunque el colombiano aún no había sido juzgado- y "no interfiere" con las investigaciones que pueda tener en marcha el Departamento de Justicia.