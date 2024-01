Familiares de desaparecidos en un bar de Guatemala exigen su búsqueda a las autoridades

Equipo de Periodistas

Enero 28, 2024 03:38 PM

Los familiares y amigos de cinco personas desaparecidas el pasado 5 de enero en un bar de Ciudad de Guatemala pidieron este domingo acciones concretas a las autoridades para conocer su paradero.



Con una marcha en el centro de la capital del país centroamericano, los familiares y amigos de los desaparecidos exigieron respuestas sobre sus seres queridos, quienes fueron vistos por última vez en un club nocturno el 5 de enero.



"Nuestra caminata es para esperar respuestas positivas por parte de las autoridades, que sea continua la búsqueda y la intensidad con la que están investigando nuestro caso", dijo a EFE uno de los participantes en la marcha, Eduardo Herrera.



"Estamos aquí reunidos pacíficamente con la esperanza en Dios que podamos encontrarlo", añadió Herrera, familiar de Guillermo Marroquín Conde, de 29 años, uno de los cinco desaparecidos.

Los otros son Vinicio Alarcón Villatoro (39 años), Brandon Enríquez Alarcón (23), César Alemán Ramírez (26) y Jerónimo Xiloj Xiloj (31).



Por su parte, el club nocturno, según comunicados divulgados en redes sociales, se ha intentado desvincular de las desapariciones.



La marcha pasó frente al ministerio de Gobernación (Interior) y el Ministerio Público (Fiscalía), en el centro de la capital de la nación centroamericana.



Herrera dijo que por el momento "no tenemos una respuesta concreta" sobre qué ocurrió el 5 de enero con su familiar, "un deportista, corredor de motos, hijo, primo y amigo" que recién cumplió 29 años.



Los participantes en la marcha iban de blanco en su mayoría y con carteles con los rostros de Marroquín Conde y las otras cuatro personas cuyo paradero se desconoce.



El 9 de enero, el anterior ministro de Gobernación, Mynor Bor, dijo que no existían avances sobre la ubicación de los desaparecidos.



El ministro Bor, que salió del puesto junto al Gobierno de Alejandro Giammattei el pasado 14 de enero, calificó el 9 de enero como "rara y extraordinaria" la desaparición del grupo de personas.



En 2023, Guatemala reportó 4.361 víctimas de homicidio, lo que representa un aumento de 87 casos más en comparación a las 4.274 de 2022.