Sheinbaum reconoce la presencia de la delincuencia organizada en Ciudad de México

Equipo de Periodistas

Mayo 02, 2024 01:07 PM

La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que la delincuencia organizada está presente en la Ciudad de México, donde ella fue jefa de Gobierno de 2018 a 2023, aunque criticó "falsas alarmas" generadas por una supuesta fosa clandestina en la capital.



“Uno podría decir ‘bueno es que no había delincuencia organizada en la Ciudad de México’. Sí había y sí hay delincuencia organizada, el tema es que se ha reducido muchísimo su participación”, dijo en un evento en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán.



La aspirante del partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que la meta es seguir reduciendo la impunidad en el país, sin importar si se tratan de delitos del fuero común, federal o de "cuello blanco".





“En la ciudad lo que logramos es ir disminuyendo la impunidad. Si hay un homicidio, independientemente de cuál sea la causa del homicidio, tiene que haber una detención, tiene que haber justicia, hacia allá queremos seguir avanzando”, afirmó.



Además, apuntó que su proyecto estima la atención a las causas al asegurar que en Ciudad de México sacó a 11.000 jóvenes de la delincuencia organizada que estaban relacionados de forma directa o indirecta.



Por otro lado, Sheinbaum criticó el manejo de la información sobre una supuesta fosa clandestina que denunció Cecilia Flores, líder de madres buscadoras de desparecidos, en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, demarcaciones internas de la capital.



“Ayer se mostró que esta noticia, que fue de primera plana, de que supuestamente se había encontrado un crematorio en la Ciudad de México, pues es absolutamente falso”, afirmó.



Dijo que las autoridades demostraron que las identificaciones que se encontraron, base de la denuncia, pertenecían a personas vivas y que los huesos encontrados eran de animales y no de humanos, como señaló en un primer momento Ceci Flores.



“No solamente las credenciales de elector (documentos de identidad) pertenecían a personas vivas, sino también lo único que se encontró fueron algunos huesos de animales, entonces un llamado a que los medios se cercioren de la verdad para poder publicar”, dijo.



Momentos antes, el presidente López Obrador cuestionó a Flores por denunciar este presunto hallazgo y acusó a su grupo de buscadoras de pertenecer "al bloque conservador".



“No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar con el dolor humano porque eso, además, no les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora no", opinó en su conferencia matutina.