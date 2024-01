López Obrador califica de "calumnia" artículo que liga su campaña de 2006 al narcotráfico

Equipo de Periodistas

Enero 31, 2024 11:40 AM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una "calumnia" un reciente artículo, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de EE.UU., en el que se señala que el Cartel de Sinaloa presuntamente aportó dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.

Durante su habitual conferencia matutina, el gobernante mexicano aseveró que esa información "es falsa, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa (...) no sólo en México (sino) en el mundo está muy subordinada al poder”.

López Obrador se refirió así al artículo publicado el martes por el periodista Tim Golden en el medio estadounidense ProPublica, en el que reveló que agentes antidrogas estadounidenses descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico con mayor presencia en México, había canalizado dos millones de dólares a su campaña presidencial en 2006.

Según lo revelado, Nicolás Mollinedo, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador, habría estado involucrado en el pacto con esta banda delictiva.

Asimismo, y con base en audios obtenidos durante la investigación de la DEA y el Departamento del Tesoro, se constató que miembros de la organización delictiva y personas cercanas a López Obrador declararon haber participado en los movimientos de dinero ilegal.

López Obrador cuestionó la ausencia de pruebas de esas afirmaciones y aprovechó para enviar un mensaje al gobierno de Estados Unidos.

“Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo”, dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.

“Si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir, la política es un imperativo ético, porque esto es calumniar”, apuntó.

Remarcó que incluso la DEA afirmó que no había elementos para probar que su campaña presidencial en 2006, en la cual perdió ante Felipe Calderón (2006-2012), fue financiada por el narcotráfico.

No obstante, el mandatario aseveró que no llevará a cabo ningún juicio formal, pero que en todo caso no denunciaría a los periodistas, sino al gobierno de Estados Unidos por permitir la publicación de estos artículos.

Y aseguró que este tipo de información se da por el periodo de elecciones que se vive en México y Estados Unidos.

Finalmente, pidió que la DEA aclare si es cierta o no esta información y cuál es la investigación que hicieron al respecto. EFE