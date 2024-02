El candidato a la Presidencia salvadoreña por el opositor Arena vota e insta a participar

Equipo de Periodistas

Febrero 04, 2024

El candidato a la Presidencia de El Salvador por la formación opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Joel Sánchez, instó este domingo a los ciudadanos a participar el proceso electoral que se celebra en el país centroamericano, tras ejercer su derecho al voto.

Sánchez, un empresario residente en Estados Unidos y que figura en el tercer lugar con entre 2 % y 3 % en la intención de voto, llegó al centro de votación instalado en la privada universidad Albert Einstein, a las afueras de la capital, acompañado por un par de miembros del partido Arena.

"Es un día histórico en la vida de los salvadoreños (...) un día que nos da la oportunidad de soñar como pueblo de cambiar el destino de nuestra nación", dijo el candidato a periodistas.

Sánchez señaló que ha observado "anormalidad" durante las primeras horas del proceso de votación, por lo que instó a la ciudadanía a ser vigilante.

"Lo que no queremos es que se instale una dictadura, lo que no queremos es que se viole la Constitución, lo que no queremos es un candidato ilegal que llegue a la Presidencia", dijo.

Sánchez tiene mínimas posibilidades de hacerse con la Presidencia, pero en una reciente entrevista con EFE aseguró que vale la pena competir porque "el amor a mi pueblo, la conciencia social y mi compromiso patriótico me pone hoy en día en la historia de este país".

El candidato es consciente que sobre su partido pesan señalamientos de corrupción y que actualmente se ha convertido en una oposición con muy poca incidencia en la vida política del país, pero aseguró que esto no lo hace desmayar.

Arena estuvo en el Ejecutivo por 20 años (1989-2009) y también dominó la Asamblea Legislativa, pero los casos de corrupción de los expresidentes Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) socavaron su imagen.

Flores falleció en 2016 poco antes de enfrentar un juicio por el supuesto desvió de un donativo millonario de Taiwán y Saca purga una condena por la malversación de más de 300 millones de dólares, cargos que confesó en un juicio abreviado.

El Salvador celebra este domingo elecciones legislativas y presidenciales en las que el actual presidente del país, Nayib Bukele, se presenta a la reelección para un segundo mandato consecutivo, a pesar que la Constitución no lo permite.

Bukele, de 42 años, es el gran favorito en estos comicios en los que también compiten cinco candidatos de partidos opositores, entre estos de Arena y del FMLN, prácticamente sin posibilidades de triunfo, según los sondeos.