El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vota para su reelección inmediata

Equipo de Periodistas

Febrero 04, 2024 03:43 PM

El presidente de El Salvador y candidato a la reelección inmediata, Nayib Bukele, votó este domingo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, rodeado de miembros de su partido Nuevas Ideas (NI), cientos de seguidores y bajo la mirada de un buen grupo fotógrafos y periodistas nacionales y extranjeros.



El mandatario llegó acompañado de su esposa, Gabriela de Bukele, vestía ropa casual y gorra, y tras ejercer el sufragio saludó a los seguidores, muchos de ellos votantes que esperaron a que llegará para verle o sacarle una fotografía.





Bukele, que no se dirigió al ejercito de periodistas apostados desde tempranas horas en el lugar, hace así su primera aparición en público desde finales de noviembre, cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó una licencia -permiso- de seis meses para que el mandatario hiciera campaña política.



No obstante, Bukele no realizó ninguna actividad pública presencial y solamente utilizó sus redes sociales para dirigirse a los votantes.

Leer más: Paz en las elecciones de El Salvador, dominadas por el celeste y blanco de Bukele



Bukele, de 42 años, es el gran favorito en estos comicios en los que también compiten cinco candidatos de partidos opositores, entre estos de históricos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), prácticamente sin posibilidades de triunfo, según los sondeos.



Es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite. Presidente Nayib Bukele en votación este domingo 4 de febrero en El Salvador.





El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que había sido nombrada por el Congreso sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.



Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser "leales" al Ejecutivo de Bukele, dijeron que la prohibición de la reelección es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.



Hasta antes de este cambio, un presidente debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.



El último antecedente de un presidente que buscó la reelección inmediata en El Salvador se dio bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944.

Bukele llama a votar

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pesar del silencio electoral vigente en el país, pidió este domingo a la población que salga a votar para "seguir combatiendo a las pandillas", esto a pocos minutos para que las elecciones presidenciales y legislativas concluyan.



Bukele brindó una conferencia de prensa en un hotel de San Salvador, tras emitir su sufragio, en la que destacó la afluencia de salvadoreños en el exterior, especialmente en Estados Unidos, en centros de votación asignados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Señaló también, como lo hizo en sus redes sociales durante el período de campaña política, que es necesario tener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, para continuar con la medida de régimen de excepción, implementada por su Gobierno para combatir a las pandillas.



Dicho régimen es implementado desde marzo de 2022 y se ha convertido en la principal y única acción del Ejecutivo contra las pandillas, a pesar de señalamientos que viola derechos humanos.



"Vayan a los centros de votación", expresó y recordó a los ciudadanos que pueden votar con el documento único de identidad vigente y vencido, y subrayó que "van a ir en total seguridad".



"Hagamos todos nuestra parte (...) es un deber ciudadano ir a votar y expresar, en el voto, cuál es el camino que quieren para El Salvador", dijo.



Y agregó: "Les hago el llamado, salgamos a votar".



Esta es la tercera ocasión que Bukele realiza una conferencia de prensa en medio de una jornada electoral, ya que lo hizo durante las elecciones 2021 y 2019.



Bukele, de 42 años, es el gran favorito en estos comicios en los que también compiten cinco candidatos de partidos opositores, entre estos de históricos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), prácticamente sin posibilidades de triunfo, según los sondeos.



Es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.