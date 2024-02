Equipo de Periodistas

Febrero 07, 2024 02:16 PM

El cortejo fúnebre con los restos del expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien murió este martes en un accidente aéreo, llegaron a la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital chilena, donde será velado y recibirá el último adiós de los chilenos previo al funeral de Estado previsto para el viernes.



El féretro, que retrasó su salida del aeropuerto de Santiago de Chile, a donde llegó esta mañana procedente de la ciudad meridional de Valparaiso, arribó escoltado por la policía militarizada de Carabineros y numerosos vehículos con familiares y allegados, y entre vítores y las lágrimas de decenas de personas que esperaban, a pesar del fuerte calor, a las afueras del edificio. Féretro del expresidente Sebastián Piñera en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago (Chile).



El ataúd, envuelto en la bandera de Chile, fue solemnemente introducido en el exCongreso nacional a hombros de un grupo de gala de la escolta presidencial número 1 del cuerpo de Granaderos, al ritmo de una marcha militar fúnebre, y entre el silencio sobrecogedor de las decenas de personas que se han congregado en el exterior, a la espera del velatorio.



A media mañana, el cuerpo sin vida de Sebastián Piñera, que pilotaba el helicóptero siniestrado, había llegado desde el lago Rango, lugar del accidente -800 kilómetros al sur de la capital- había viajado a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y aterrizado en el hangar Grupo 10 del aeropuerto de Santiago, donde recibido con honores por el presidente Gabriel Boric y varios de sus ministros.





El ataúd, cubierto con una bandera chilena, fue bajado del avión por uniformados de la FACh, mientras sonaba un himno fúnebre militar, y transportado unos metros en un carruaje de madera, escoltado por sus hijos y parte de sus nietos, hasta un automóvil.



La esposa de Piñera, Cecilia Morel, viajó en el avión junto a parte de su familia y fue abrazada calurosamente por Boric a su llegada al aeropuerto.



En la antigua sede del Congreso Nacional, el exgobernante será velado primero por la familia y sus colaboradores más cercanos en privado y ya en horas de la tarde el reciento se abrirá al público para que los chilenos le den el último adiós.



El canciller chileno, Alberto van Klaveren, anunció que el funeral de Estado se celebrará la mañana de este viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago y, "una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje".



El ministro aseguró que aún se están afinando los últimos detalles del funeral e indicó que hasta el momento "no tienen confirmación de qué líderes internacionales participarán en el funeral".





A las 15:30 hora local del martes (18:30 GMT), el helicóptero que pilotaba Piñera, junto a otras tres personas que lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el Lago Ranco, un balnerario turístico situado a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde solía pasar los veranos con su familia.



La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó este miércoles que la causa de muerte del expresidente fue "asfixia por sumersión".



"Este dato forense nos permite ir elaborando una hipótesis más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo. En paralelo, hay un equipo técnico en el Lago Ranco que está dedicado a hacer todos los peritajes respectivos", añadió.



De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parecen que se puedan esclarecer las dos principales versiones que se barajan: un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.



Piñera, que gobernó Chile en dos mandatos no consecutivos (2010- 2014 y 2018-2022), es el segundo expresidente que muere tras el retorno a la democracia en 1990. El primero fue el democristiano Patricio Aylwin, líder de la transición chilena en 2016.



Político infatigable y empresario de éxito, con una de las fortunas más grandes de la región, Piñera se convirtió en 2010 en el primer presidente conservador en llegar a La Moneda tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y encarnó una derecha más renovada que pudo ejercer cierta autocrítica sobre el régimen.



La recuperación del país tras el devastador terremoto de 2010, el rescate de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses en la mina San José, la ola de manifestaciones de 2019, la pandemia y la temprana vacunación contra el coronavirus son algunos de los hitos que marcaron sus dos Gobiernos.