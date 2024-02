Partido opositor salvadoreño reitera que "no validará" el escrutinio de la elección legislativa

Equipo de Periodistas

Febrero 12, 2024 05:56 PM

Dirigentes del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) reiteraron este lunes que "no validarán" el escrutinio de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, celebrada en El Salvador el pasado 4 de febrero, mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) defiende transparencia en el proceso.

El ente colegiado dio por iniciado el proceso la noche del domingo y en la tarde de hoy se concluyó el recuento voto a voto de los departamentos de San Vicente y Cabañas, y se ha dado paso a las localidades de Morazán y Chalatenango.

Arena anunció su retirada del escrutinio debido a "vicios que se han venido cometiendo desde la elección presidencial".

"Como partido hemos dicho que si el tribunal no da las condiciones para que participemos en el escrutinio final, no vamos a participar", comentó este lunes a EFE Carlos García Saade, presidente del partido opositor.

Indicó que entre los "vicios" que su partido señala están el no control de las personas, sin credenciales, que entran a "manosear el proceso" y que "no existe unanimidad en el criterio sobre cómo se están contando las papeletas".

Dijo que Arena solicita, principalmente, que "se tenga un verdadero control sobre quiénes ingresan a las áreas de trabajo" y que el ente electoral proporcione a sus vigilantes del proceso lugares para descanso y alimentación.

Esta mañana, García Saade señaló que su partido consideró que "en algún momento" el Tribunal Electoral "volviera a su rol de árbitro de la verdad, que fuera ecuánime y equilibrado", pero, aseguró, "no ha sido así, y en lugar de ello tenemos a una institución viciada".

Acusó a los magistrados del ente electoral de estar del lado del oficialismo y aseguró que la institución "sigue las instrucciones del partido oficialista, del partido Nuevas Ideas".

El líder del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, señaló este lunes: "Aunque no confiemos en este tribunal, nuestro personal se hará presente mañana (martes) al escrutinio".

Aseguró que al concluir dicho proceso presentarán al TSE un escrito con "todas las irregularidades que hemos observado en este y en el pasado proceso", en referencia al escrutinio de la elección presidencial que dio al presidente Nayib Bukele una aplastante victoria sobre sus oponentes.

En medio de lo denunciado por los partidos opositores, el Tribunal Electoral defiende transparencia en el proceso y asegura que el mismo avanza como se ha planeado.

Marlon Harold Cornejo, un magistrado suplente del Tribunal Electoral, aseguró que el escrutinio final de la elección legislativa está siendo "transparente", después de que una carta firmada por cuatro de sus colegas señalara que "no aceptarán decisiones que no sean emanadas de forma legal".

En la carta que ha circulado en redes sociales con fecha 11 de febrero y de la cual el ente electoral no ha emitido opinión, los magistrados suplentes René Molina, Carmen Velázquez, María Blanca Paz y Sonia de Lemus manifiestan que "ya no estamos en la posición de aceptar decisiones y actuaciones que no hayan sido emanadas en forma legal y correcta del pleno".

Así como "declaraciones y compromisos que no hayan sido legalmente tomados y mucho menos tomados unilateralmente", indican sin precisar.

Cornejo se desligó de esa misiva y señaló que "solamente he firmado (cartas) de carácter técnico en cuanto al proceso de elección se refiere".

"Reitero mi confianza en que el proceso de escrutinio definitivo está siendo transparente, se está respetando y garantizando la voluntad del elector", dijo.

Medios locales han reportado en redes sociales la aparición de papeletas con doble marcación de banderas entre los votos válidos pese a que deberían estar entre los nulos, además de supuestas modificaciones a los recuentos en mesas y limitaciones a periodistas para observar el escrutinio.