Activistas en México condenan agresión de Guardia Nacional de Texas contra periodistas

Equipo de Periodistas

Febrero 18, 2024 05:03 PM

Activistas de Ciudad Juárez condenaron este domingo la expulsión por parte de la Guardia Nacional de Texas de un grupo de migrantes que ya había cruzado a Estados Unidos, así como la agresión que sufrió la prensa que documentaba el hecho desde el lado mexicano.



Las cámaras de EFE documentaron desde el lado mexicano cómo dos guardias empujaron al menos a tres migrantes que ya se encontraban en territorio estadounidense junto al muro, donde no deben tocarlos, y los forzaron a regresar hasta el río Bravo.



Al ver que el hecho estaba siendo documentado, uno de los elementos de la Guardia Nacional de Texas apuntó un rayo láser de color verde contra las cámaras de EFE, mismo que ya ha dañado equipos de reporteros gráficos de Ciudad Juárez.



Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano de Ciudad Juárez, aseguró que la Guardia Nacional de Texas se ha empoderado y se ha adelantado a la entrada en vigor el 5 de marzo de la Ley SB4, que les dará facultades para detener y realizar deportaciones inmediatas de migrantes que entren a Texas por puntos no autorizados.

“La Guardia Nacional recibe órdenes de alejar a estas personas y si estas personas no se quieren alejar del muro, los agreden y esto lo que va a ocasionar es un conflicto”, lamentó el pastor que administra un albergue para personas migrantes en Ciudad Juárez.



“Esto (la ley SB4) de alguna forma está ocasionando que ya algunas autoridades se comporten de una forma agresiva porque ya se les está dando una facultad de proceder”, indicó el pastor Fierro.



Zoyla Argentina Velazco Cañas, una migrante que llegó a Juárez procedente de El Salvador, cuestionó que hay violencia contra las personas en movilidad al entrar en Estados Unidos.



“He visto mucho maltrato hacia nuestros paisanos y otros migrantes, y no está bien que hagan eso con nosotros, no venimos a hacerle daño a nadie. Queremos un futuro para nuestra familia y lo que queremos es trabajar para tener un futuro mejor”, afirmó la migrante salvadoreña.



Denunció que la xenofobia del gobierno de Texas ha provocado muchas muertes, y agregó que “eso no se vale porque hay derechos humanos, deberían tener tantita piedad por los niños más que todo, es inhumano el trato”.