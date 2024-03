Honran a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, epicentro de los feminicidios en México

Equipo de Periodistas

Marzo 08, 2024 04:26 PM

Agrupaciones feministas y familiares de víctimas realizaron este viernes una vigilia en Ciudad Juárez, considerado como epicentro de los feminicidios en México, con motivo del Día Internacional de la Mujer.



Activistas y madres de mujeres asesinadas o desaparecidas realizaron durante la madrugada una vigilia en un memorial sobre el campo algodonero donde en 2001 aparecieron ocho mujeres asesinadas en medio del fenómeno llamado 'las muertas de Juárez', que desató la lucha en México por reconocer de forma legal los feminicidios.



Imelda Marrufo, representante de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, dijo que este 8 de marzo se conmemora con mucho dolor y sed de justicia por la alta incidencia de delitos y violencia. Diferentes agrupaciones feministas y familiares de victimas realizaron una vigilia la madrugada de este viernes, en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua (México).

“Desde el 2019 que nosotros estamos registrando datos, los datos han sido mayores a las 150 mujeres asesinadas por año (...). Ahorita en lo que va del 2024 se han registrado 24 mujeres asesinadas”, dijo la activista.

Aseveró que cada día de 2023 dos mujeres fueron víctimas de violación en Ciudad Juárez y otras tres sufrieron abuso sexual.



El fenómeno no es nuevo, lamentó Rosa María Hernández Díaz, madre de Diana Rocío Ramírez, desaparecida en abril de 2011.



“En 2001, hace 23 años en esta misma zona acudimos con velas a encender el campo que en ese momento eran lugares de terreno y montones de tierra pegados de una zanja donde se habían encontrado restos de mujeres abandonadas", comentó.



Dice que el caso de su hija no ha avanzado, y que sigue sin líneas de investigación, por lo que el 8 de marzo es una oportunidad de alzar la voz.



“Es un día muy diferente, nosotros no festejamos nosotros luchamos contra la violencia, luchamos para seguir adelante, sobre todo nosotros madres de hijas desaparecidas, es un luchar constante para sacar adelante a nuestras familias por estos cambios”, mencionó la madre de Diana, quien guarda esperanzas de encontrarla con vida.



Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena, desaparecida en agosto del 2008, denunció que las autoridades dejan de investigar y dejan el trabajo a las familias.



"Ellos nunca tienen nada nuevo, siempre tienen lo que se les lleva, así es que la autoridad no hace nada para la investigación, va uno a preguntar y la contestación es: ¿qué nos traes? Se supone que ellos son las autoridades que ellos", expuso.



El 8 de marzo en México cobra relevancia porque, además de la violencia machista, con más de 10 mujeres asesinadas al día, el país se encamina a votar por su primera mujer presidenta en las elecciones del 2 junio, en las que las principales candidatas son la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez.