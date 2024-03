Salvadoreñas denuncian retrocesos en igualdad de género y las detenciones arbitrarias

Equipo de Periodistas

Marzo 08, 2024 05:02 PM

Cientos de salvadoreñas marcharon este viernes en la capital de El Salvador para denunciar retrocesos en materia de igualdad de género en el país y exigir la liberación de mujeres inocentes detenidas bajo el régimen de excepción, implantado desde marzo de 2022 a petición del Gobierno de Nayib Bukele.

Agrupadas en la Resistencia Feminista, más de 600 mujeres recorrieron las principales calles de San Salvador con pancartas, entre consignas y música, y con el característico color morado en camisas y pañoletas.

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dijo a EFE que en el marco del Día Internacional de la Mujer denunciaron "una serie de retrocesos que hemos venido sufriendo a partir de las medidas tomadas por el actual Gobierno". Manifestantes participan en una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer este viernes en San Salvador (El Salvador).

"Ha desmontado prácticamente todo un sistema de protección de los derechos de las mujeres y desarrollo integral, que garantizaba la reducción de brechas entre mujeres y hombres", expresó.

Indicó que en este desmontaje también ha afectado, a su juicio, a las instituciones orientadas a atender los casos de violencia en contra de las mujeres.

Ramírez exigió también la revisión del salario mínimo y la entrega de paquetes, programas y tierras para mujeres que trabajan en la agricultura.

"Miles presas"

La integrante del Bloque de Resistencia lamentó también que existen "miles de víctimas inocentes presas" en El Salvador desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022 y que las mujeres "cargan con el peso emocional y psicológico" de la situación.

Dicho régimen suspende garantías constitucionales y fue aprobado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele y ha dejado más de 75.000 detenciones.

Toda la información relacionada con dicho régimen ha sido puesta bajo secreto y se conoce únicamente lo que el presidente Bukele publica en X o que funcionarios de seguridad dan en declaraciones puntuales, por lo que no se conoce el porcentaje de mujeres detenidas.

Sinia Martínez relató a EFE que una de sus hijas fue detenida cerca de su casa cuando regresaba de trabajar por lo que ha tenido que hacerse cargo de dos nietas de 6 y 2 años.

"Mi hija es inocente, fue detenida injustamente hace dos años", sostuvo y agregó que en este tiempo no se ha realizado ninguna audiencia en su caso por el cargo de agrupaciones ilícitas.

Añadió: "No la hemos podido ver, no sabemos nada de ella, hasta ahora no sabemos si está viva".

La mujer, que forma parte del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), indicó que en esta organización la mayoría son mujeres familiares de detenidos arbitrariamente y quienes han quedado a cargo de los cuidados y manutención de los hogares ante las detenciones.

"El único delito de mi hija era estar ahí cuando iban pasando los soldados. Ahora sus dos hijas están creciendo sin mamá", lamentó y agregó que la menor ya no la recuerda.

Fortalecimiento de entidades

Entre las demandas presentadas en la marcha se encuentran el fortalecimiento del presupuesto de las instituciones que deben velar por la protección de las mujeres víctimas de violencia, liberación de presos políticos, garantía del acceso al agua, entre otras.

También se manifestaron familiares de personas desaparecidas, como Eneida Abarca, madre del joven desaparecido Carlos Abarca, quien exigió "verdad y justicia ante una Fiscalía y Policía negligente y pasiva".

"En el Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador generalmente somos las madres las que buscamos, porque los padres es muy diferente el rol que juegan", dijo y añadió que se encuentran en riesgo "al alzar la voz".

Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), dijo a EFE a finales de febrero pasado que los homicidios contra las mujeres en sus círculos de confianza se han elevado en El Salvador, a pesar de la disminución global de los feminicidios.

"Hemos visto que, si bien es cierto la violencia letal en contra de las mujeres ha disminuido, y esas son buenas noticias, las muertes asociadas a los entornos de confianza, como son las parejas o los padres, ha aumentado", señaló Juárez.

Destacó que el dato de "muertes de mujeres en ámbitos de confianza" de 2023 es el más alto de los últimos 7 años, dado que el 57 % de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas.