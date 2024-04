Revés para dictadura: Multiplica imagen de Sheynnis, pese a intentos de anularla en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Abril 27, 2024 11:25 AM

Mildred Largaespada, periodista, investigadora en comunicación, bloguera y analista de datos, asegura que el nuevo concurso Reinas Nicaragua, que lanzó el régimen esta semana, es un intento de anular el fuerte impacto social de Sheynnis Palacios, la primera nicaraguense que se convirtió en Miss Universo. Pero el efecto ha sido todo lo contrario.

En una conferencia de prensa ofrecida a medios oficialistas, la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Anasha Campbell, anunció que las inscripciones para el casting del certamen nacional "Reinas Nicaragua" se realizarán de forma presencial y en línea.

Largaespada analizó el tema en 100% SuperChat, programa de 100 % Noticias, donde la comunicadora opina que las concursantes son "engañadas", porque serán utilizadas con fines de propaganda política.

"Sheynnis es un escenario político, es un personaje político, que solamente por ella misma y por haber participado en un concurso, se ha convertido en un actor nacional para toda la vida, es inmortal...el régimen no tiene ni un solo actor político que por sí mismo haya ganado y atraído a tal cantidad de gente y eso el régimen no puede soportarlo", comentó Largaespada.

Leer más: Murillo busca concurso internacional para ganadora de "Miss Sandinista" o "Reinas Nicaragua"

La analista apuntó que, como quedó evidenciado, el régimen sí puede crear un nuevo concurso de belleza en Nicaragua, fuera de la plataforma de Miss Universo.

"La franquicia a la que le hicieron daño ya no existe en Nicaragua porque el régimen la anuló, ellos son los culpables de que ninguna jovencita en Nicaragua pueda tener acceso a esa plataforma...andan buscando la escenografía política para instalar a una Miss que consigan la atracción de la gente, pero que esa misma sea un producto de la propaganda política", considera la creadora del blog 1001 Tópicos.

Pero en las redes sociales ya hay un indicio que el certamen lanzado por el régimen no es aceptado, los comentarios de burla y desprecio no se han hecho esperar, es la factura de la sociedad nicaragüense al no haberles permitido celebrar a Miss Universo porque le negaron el ingreso a su propio país.

"Ellos (el régimen de Ortega) comete muchos errores de comunicación política y reeditar este concurso es una contrapropaganda, porque la gente vuelve a recordar que les robaron a su Miss Nicaragua, que no pueden celebrarla porque Sheynnis no puede venir, porque es perseguida y todo y le echan la culpa al régimen"

El concurso "Reinas Nicaragua" ofrece a la ganadora 72.000 córdobas, un equivalente a 1,900 dólares, así como enviarlas a un concurso internacional no especificado, sin la preparación adecuada. Al respecto, Largaespada cree que el régimen podría aprovecharse de la ilusión de jóvenes que sueñan hacer carrera con el modelaje.

"Hay muchas jóvenes nicaragüenses que están deseando participar en un concurso de mises, por distintas razones, pero tienen que saber ellas y sus familias que están siendo convocadas para después ser utilizada como una propaganda para el régimen. Si la mandan a un concurso al exterior Las van a mandar sin la preparación adecuada, para que hagan el ridículo, y hagan propaganda del régimen.

"El peligro es que utilicen la ilusión de una jovencita, cuando no les van a aceptar en concursos internacionales donde hay millones de dólares en juego y no van aceptar a una representante de Nicaragua para que haga propaganda política. A esta jovencitas tampoco les están diciendo eso y en eso significa que también las están engañando", advierte la analista.

El nuevo certamen, más que una decisión acertada , indica que tendrá pésimos resultados para Rosario Murillo y su régimen, porque Miss Universo se ha convertido en un referente de belleza. El corte de pelo, los accesorios, la forma de hablar y de modelar, como lo es su icónica pasarela con giros, es imitada por muchas modelos que desean destacar en Nicaragua.

"Lo que han conseguido es que Sheynnis se multiplique. Cada vez que el régimen quiera crear un concurso de belleza, lo que van a tener es a la Sheynnis multiplicada e inmortal. Ellos no van a poder enterrarla", dijo al respecto Mildred Largaespada.