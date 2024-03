La campaña de Biden lanza un anuncio en el que el presidente bromea sobre su edad

"Miren, no soy joven. Eso no es ningún secreto", dice Biden, de 81 años, en el anuncio dirigiéndose a la cámara. Pero aquí está la clave: yo entiendo cómo se pueden conseguir cosas para el pueblo estadounidense. He liderado al país para sacarlo de la crisis de la covid. Hoy, tenemos la economía más sólida del mundo", argumenta el mandatario aludiendo a su experiencia