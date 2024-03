Nace el movimiento 'Sé Patria', para defender a familia y sectores vulnerables en México

Equipo de Periodistas

Marzo 17, 2024 02:43 PM

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil de México crearon el movimiento 'Sé Patria' con el que buscan, entre otras cosas, ser factor de cambio en beneficio de la familia y los sectores más vulnerables del país.



“Llegó el momento de que estas organizaciones y estos esfuerzos de la sociedad civil se unan en una sola voz y que levantemos todos la mano para poder hacer realidad una nueva expresión ciudadana organizada, que le dé voz a los sin voz y que les dé visibilidad a los que todos ignoran que son los ciudadanos”, dijo a EFE Ivonne Solís Sandoval, directora de la Red Nacional de Mujeres Vigilantes Contraloría Social.



Este movimiento, dijo la activista, nació en respuesta a la serie de errores y malas decisiones que han tomado los diferentes órdenes de gobierno en la última década.



Mario Romo, líder Nacional de Red Familia, señaló que uno de los objetivos es crear un diálogo con las candidatas y el candidato a la presidencia de México, no sólo para conocer sus propuestas, sino decidir en cuáles les pueden acompañar.

“Y que nos convenzan que realmente puede hacer algo mejor de lo que han hecho, es como políticamente queremos actuar, que ellos se den cuenta que hay muchas voces que no han tomado en cuenta”, enfatizó.



En el movimiento, puntualizaron ambos activistas, participan diferentes sectores productivos a nivel nacional, así como asociaciones civiles con el objetivo de luchar por conservar la libertad, la democracia, el derecho de asociación, de educación y principalmente, el bienestar de las familias mexicanas.



Asimismo, Ivonne Solís destacó que una de las grandes preocupaciones es que el país se encuentra en medio de una gran división, sin embargo, resaltó que este movimiento es muestra de la unión de la sociedad civil para afrontar diferentes problemáticas.



“Lo primero que necesitamos los mexicanos hoy es la reconciliación nacional, un acuerdo por la paz, una por la tranquilidad de los mexicanos, porque este gobierno es su narrativa y en su afán por destruir el pasado, nos ha dividido, estamos enfrentados entre familias entre sectores”, apuntó.



Señaló que los políticos se deben convertir en los voceros que quiere el pueblo de México.



“Tienen que verdaderamente llegar a la cámara a legislar, sobre lo que nos duele a los mexicanos”, zanjó.



Aseguraron que esta iniciativa, si bien surgió en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio, llegó para quedarse.



“Consideramos que tiene que detonar no en un proyecto de un día, sino en un proyecto para que volteen a vernos. Yo creo que ‘Sé Patria’ llegó para quedarse”, dijo Solís.



Los activistas coincidieron que México no está condenado a ser un Estado fallido y que la sociedad civil organizada es un actor principal, clave para que el rumbo de México tome la dirección correcta.



Además, anunciaron que ahora más que nunca serán vigilantes del proceso electoral, de que los candidatos cumplan con sus propuestas y sobre todo buscarán que sus propuestas lleguen a los diferentes congresos con la intención de que México tenga un mejor futuro.



“Sólo unidos podremos cambiar a México y decirle a la sociedad que si una persona está sola frente al Estado es muy difícil que sea escuchada pero si se suman organismos podemos cambiar el rumbo”, concluyó Romo.