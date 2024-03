Equipo de Periodistas

Marzo 19, 2024 01:04 PM

Peter Navarro, exasesor del expresidente y precandidato republicano Donald Trump, se entregó este martes a las autoridades en una cárcel federal de Miami (Florida), donde cumplirá una condena de cuatro meses por su negativa a cooperar en la investigación del Congreso sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio en Washington.



Con su ingreso a prisión, Navarro se convierte en el primer asesor de alto rango del expresidente Trump que cumple condena en relación al asalto al Capitolio.

Antes de ingresar a prisión, Navarro ofreció unas declaraciones en una gasolinera a una calle del presidio y señaló que su condena era "un asalto sin precedentes a la constitucional separación de poderes".

Peter Navarro, exasesor del expresidente de EE.UU. Donald Trump, habla con los medios antes de su ingreso a una cárcel federal de Miami.



"Estoy molesto, así es como me estoy sintiendo ahora", agregó el exasesor, que apareció vistiendo una chaqueta de aviador e ingresó a la cárcel sobre las 11.40 hora local (16.40 GMT)

La entrega de quien fuera asesor económico durante el mandato de Trump (2017-2021) se da luego de que el juez del Tribunal Supremo estadounidense John Roberts desestimara el lunes un pedido hecho por la defensa para suspender la orden de ingresar a prisión mientras la apelación a la sentencia seguía su curso.





Navarro fue sentenciado en enero a cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de negarse a cumplir con una citación de un comité de la Cámara Baja estadounidense que investigó el ataque al Capitolio por partidarios de Trump, el ahora presumible candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.



Los investigadores del Congreso querían recoger el testimonio del exfuncionario de la Casa Blanca en torno a sus actos posteriores a las elecciones de 2020, en las que resultó ganador el actual presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden.



Navarro apeló esta decisión judicial, pero un panel de tres magistrados del distrito de Columbia rechazó de forma unánime el pedido de retrasar la ejecución de la sentencia.



A lo largo del proceso judicial, el ahora sentenciado argumentó que creía que, en base a una invocación de privilegios ejecutivos por parte del entonces presidente Trump, no tenía que cumplir con las demandas del comité de la cámara.



Tanto el magistrado como el panel del tribunal de apelaciones de Washington señalaron que no había evidencia de que Trump realmente había invocado esos privilegios.



El exasesor preparó al menos tres informes relacionados con esas elecciones en los cuales citó versiones sobre supuestos fraudes, y en enero de 2021 el entonces presidente Trump aludió a uno de esos informes cuando convocó a sus seguidores a una protesta en Washington, que se saldó con la toma temporal del Capitolio por los manifestantes.



El año pasado, Navarro fue condenado por dos cargos de desacato, uno de ellos porque no presentó a los investigadores documentos relacionados con la pesquisa, y el otro porque no se presentó para un testimonio bajo juramento.



Durante el juicio, la Fiscalía afirmó que Navarro demostraba "un desacato total" por el comité de la Cámara de Representantes que investigaba la insurrección y "por el imperio de la ley".



Por el asalto al Capitolio también ha sido condenado a cuatro meses de prisión por desacato Steve Bannon, exjefede estrategia de Trump, no obstante otro tribunal dictaminó que podía quedar libre a la espera de una apelación.