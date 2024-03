EEUU se queda solo en su interpretación de que resolución sobre Gaza "no es vinculante"

Equipo de Periodistas

Marzo 26, 2024 02:33 PM

Estados Unidos se quedó solo en su interpretación de que la resolución aprobada el lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, la primera en la que se pide un "alto el fuego inmediato" en Gaza, es de carácter no vinculante.



El portavoz de la secretaría general, Farhan Haq, preguntado al respecto, dijo este martes que las resoluciones del Consejo deben leerse según el artículo 25 de la Carta de la ONU, que reza: "los miembros de la ONU acuerdan aceptar y llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad", pero se negó a ir más allá en su interpretación sobre la palabra "vinculante".



El Consejo de Seguridad celebró este martes una nueva reunión dedicada a la cuestión palestina -ya prevista anteriormente- y en ella Rusia y China criticaron con dureza la nueva lectura que Washington quiere hacer ahora sobre las resoluciones de la ONU.



El embajador adjunto de China, Geng Shuang, mostró su sorpresa por la interpretación de EE.UU. y afirmó ante el Consejo: "Todas las resoluciones del Consejo son vinculantes, incluida la 2728 (aprobada el lunes). Eso está más allá de toda duda. Todos los países que entran en la ONU tienen como compromiso implementar esas resoluciones. Es una obligación según la carta de la ONU.



El embajador ruso, Vasili Nebenzia, se preguntó si las palabras de los distintos responsables estadounidenses "significan que EE. UU. ya no se considera sujeto a las disposiciones de la ONU y está animando a Israel a hacer lo mismo", porque en ese caso "no tiene ya ningún sentido en absoluto seguir discutiendo en esta cámara (el Consejo de Seguridad)".



No solo fueron Rusia y China, habituales rivales de Estados Unidos; también el representante de Sierra Leona, Michael Imran Kanu, dijo que su país "quiere ser claro y sin equívocos: la resolución 2728 es vinculante para todos los Estados miembros".



Y el argelino Amar Bendjma añadió: "La carta de la ONU es clara: las resoluciones del Consejo son vinculantes, no casi, no en parte, no quizás", dijo gráficamente.



De una u otra forma, en algunos casos sin mencionar a Estados Unidos, todos los miembros del Consejo abundaron en la obligatoriedad de la resolución del lunes y cuestionaron así, directa o indirectamente, la lectura que Estados Unidos ha hecho de la resolución de ayer, que dejó perplejos a muchos observadores.



Hasta el lunes, había un consenso compartido por todo el mundo de que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes, contrariamente a las de la Asamblea General, aunque no siempre se cumplan porque el Consejo no establece herramientas específicas para obligar a un país.



De hecho, la resolución aprobada a fines de diciembre para acelerar el paso de ayuda humanitaria en Gaza ha sido ignorada por Israel, que en lugar de levantar los obstáculos a esa ayuda ha hecho lo contrario -según todas las agencias de la ONU- sin que ello le haya costado ninguna sanción ni advertencia del Consejo.