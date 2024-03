Boluarte ve arbitrario y abusivo el allanamiento a su casa en investigación por corrupción

"Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", afirmó Boluarte

Marzo 31, 2024 09:12 AM

La presidenta peruana, Dina Boluarte, calificó este sábado como arbitrario, abusivo y desproporcionado el allanamiento que hizo la Fiscalía a su domicilio y al Palacio de Gobierno como parte de una investigación por corrupción, de la que dijo que sólo hablará en la Fiscalía, y culpó a los medios de organizar una campaña de acoso en su contra.



"Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", afirmó Boluarte en una declaración sin preguntas.





Cerca de la medianoche del viernes y hasta la mañana del sábado un equipo fiscal de policías y fiscales allanó el domicilio de la presidenta y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación preliminar abierta por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por no haber declarado relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



Acompañada del gabinete ministerial y entre gran expectación, la presidenta dijo que es "respetuosa de la investigación fiscal", pero que rechaza la forma en la que se hace, "de manera discriminatoria e inconstitucional".

En este sentido, criticó que rompieran la cerradura de su domicilio, en el distrito limeño de Surquillo, puesto que su familia no tuvo tiempo para abrir la puerta y dijo que esta medida arbitraria afecta a los derechos de su familia y también a la gobernabilidad del país.



"¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no usa la presidenta? Quiero creer que no es por un tema sexista o de discriminación", dijo antes de añadir que se le ha llevado "directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas".



Sobre el origen de los relojes de lujo que ha lucido en numerosas ocasiones públicas y que hasta el momento no ha explicado, reiteró que, por recomendación de su defensa, no se va a referir al caso en público hasta que acuda a la Fiscalía.



"Por recomendación de mi abogado no voy a declarar sobre el tema de los relojes hasta que declare ante la Fiscalía para aclarar los hechos", sostuvo.

Por otro lado, la mandataria afirmó que es víctima de una campaña de "acoso sistemático" por parte de la prensa, a la que acusó de difundir noticias tendenciosas y falsas sobre su patrimonio.



Expresó que a partir de ahora ella misma iría a los medios de comunicación para dar "la otra cara de la moneda".



Enumeró diversas investigaciones periodísticas que han cuestionado su patrimonio, la pérdida del cuaderno de visitas a su domicilio hace unas semanas y el supuesto encubrimiento del fundador del partido Perú Libre, condenado por corrupción y actualmente prófugo de la justicia.



Boluarte fue militante de ese partido y con sus siglas se presentó a las elecciones junto al expresidente Pedro Castillo.



"¿Se dan cuenta?, de manera sistemática se me viene acosando con noticias tendenciosas y falsas", declaró.



"Basta de usar a algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria. Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia. Basta de querer generar un complot en contra del país", expresó.



Concluyó su comunicado al hacer un llamado a la unidad nacional, a que los congresistas demócratas defiendan la institucionalidad y reiteró que entró con las manos limpias al Ejecutivo y saldrá de la misma forma en 2026.