Candidato presidencial venezolano reitera llamado a negociar con el Gobierno ante comicios

Equipo de Periodistas

Abril 07, 2024 11:06 AM

El candidato presidencial opositor Manuel Rosales llamó este domingo a las fuerzas políticas del antichavismo a negociar con el Gobierno de Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en búsqueda de una "salida a la crisis" del país.



"Yo he dicho que el único camino es negociar, y ya entiendo que muchos han comprendido que la solución pasa por negociar. Hay que negociar el tema político y el tema económico", dijo el también gobernador del estado Zulia (noroeste), citado en una nota de prensa.



En este sentido, insistió en la necesidad de relanzar las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para hacer cumplir el Acuerdo de Barbados, firmado en octubre pasado, cuando las partes acordaron garantías para los comicios.



"Tenemos que resucitar la mesa de negociación de Barbados, una negociación donde la oposición tiene que ceder, el Gobierno debe ceder también y buscar los espacios de encuentro", sostuvo.

Señaló que ha hablado "con la gente del Gobierno" sobre la necesidad de buscar "un gran pacto".



Rosales, inscrito a último minuto como candidato presidencial, reiteró que su postulación solo busca mantener a la oposición con opciones para las presidenciales, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no admitió a la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias como candidata de la PUD, por estar inhabilitada políticamente.



"Yo no estoy en campaña ni voy a estar en campaña porque fuera de la PUD, y sin acuerdo, yo no voy a ser candidato", insistió.



Reiteró también que su partido, Un Nuevo Tiempo (UNT), intentó sin éxito inscribir a Corina Yoris -propuesta por Machado como candidata presidencial- pero el CNE tampoco admitió este nombre, por lo que espera que la PUD llegue a un acuerdo sobre quién será el candidato de la oposición mayoritaria.



El CNE admitió 13 candidatos, todos hombres, entre los que se destaca el jefe del Estado, Nicolás Maduro, quien buscará un tercer sexenio consecutivo en el poder.