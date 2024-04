Grandes cadenas de TV de EEUU pedirán un cara a cara entre Biden y Trump

Equipo de Periodistas

Las cinco mayores cadenas de televisión de Estados Unidos preparan una carta conjunta para pedir al presidente estadounidense, Joe Biden, y al virtual candidato presidencial republicano Donald Trump que participen en debates televisados, ante la especulaciones de que en este año electoral no lleguen a un acuerdo para celebrar este tradicional cara a cara.



CNN, ABC, NBC, CBS y Fox News solicitan que la campaña presidencial que conduce a la elección en noviembre, tenga este año esos debates que han sido parte de la tradición de Estados Unidos en todos los ciclos electorales desde 1976.



"Las firmantes organizaciones noticiosas nacionales instamos a los probables candidatos presidenciales a que se comprometan públicamente a participar en debates antes de la elección", señala un borrador de la solicitud revelado por el diario The New York Times.



El demócrata Biden, de 81 años de edad, no ha desechado la idea de enfrentarse nuevamente con Trump ante las cámaras y la audiencia nacional, como lo hizo dos veces en 2020.

Por su parte Trump, de 77 años de edad, quien rehusó participar en los debates de las primarias republicanas este año, ha dicho que está dispuesto a debatir con Biden "en cualquier momento, en cualquier parte".



Estos debates han ido perdiendo interés para los votantes: el segundo enfrentamiento de Trump y Biden en 2020 atrajo una audiencia de 63 millones de personas, 10 millones menos que el primero, y 8,6 millones menos que el debate final de Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016.



En su carta, según el borrador citado por The New York Times, las cadenas de televisión afirman que "si hay algo en lo que los estadounidenses pueden estar de cuerdo, en estos tiempos de polarización, es que lo que está en juego en esta elección es excepcionalmente importante".



"Simplemente, nada puede sustituir el debate de los candidatos cara a cara, ante la ciudadanía, con sus visiones para el futuro de la nación", agrega el texto.



El primero de estos debates televisados ocurrió en la campaña de 1960 cuando se enfrentaron el candidato republicano y vicepresidente Richard Nixon, y el joven senador demócrata John F. Kennedy, y pasaron 16 años hasta la confrontación del entonces presidente republicano Gerald Ford, y el gobernador demócrata de Georgia, Jimmy Carter.