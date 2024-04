López Obrador avisa que dar asilo a Jorge Glas no resolvería el conflicto con Ecuador

Equipo de Periodistas

Abril 12, 2024 03:25 PM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este viernes que permitir que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017) obtenga asilo en México no resolvería el conflicto con Ecuador, al cumplirse una semana del asalto a su Embajada en Quito y la ruptura de relaciones.



“Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el tribunal internacional (la Corte Internacional de Justicia), pero no es que nos envían, como lo estábamos solicitando, en calidad de asilado al vicepresidente y ya lo otro se olvidó, no", avisó el mandatario en su conferencia matutina.



López Obrador expresó que "lo que quiere" su Gobierno "es que no haya repetición" de un allanamiento como el del viernes pasado, cuando las autoridades ecuatorianas entraron por la fuerza a la Embajada de México en Quito para llevarse a Glas, resguardado ahí desde diciembre en medio de un proceso penal por corrupción.



"Desde luego que tiene derecho al asilo el vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo, pero son las dos cosas", remarcó.





Sus declaraciones se producen mientras un tribunal de Ecuador delibera esta viernes sobre la petición del exvicepresidente Glas de que anule su detención practicada dentro de la Embajada mexicana tras haber recibido asilo, y ordene al Estado ecuatoriano entregarlo nuevamente a México.



La canciller mexicana, Alicia Bárcena, pidió el jueves "que se proteja la salud y la integridad de Jorge Glas", a quien aún considera "asilado político de México", por lo que solicita que pueda recibir visitas de su familia y sus abogados.



Pero, más allá del asilo, López Obrador insistió ahora en que es prioridad de México que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la demanda que presentó el jueves el Gobierno mexicano contra Ecuador, al insistir en que la ONU debe suspender al país suramericano hasta que ofrezca una disculpa pública.



"Estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía, que eso es lo que nosotros queremos", subrayó.



Aún así, reconoció que "tiene razón el señor (António) Guterres, secretario general de Naciones Unidas" por decir el jueves que "esto corresponde decidirlo también a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas”.



El presidente adelantó que participará el próximo martes en la cumbre virtual extraordinaria de mandatarios que convocó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para abordar la crisis.



"Vamos a tener una reunión el martes, una teleconferencia, videoconferencia, que está convocando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que le agradezco mucho, como a otros mandatarios, porque ha habido mucha solidaridad con México”, comentó.