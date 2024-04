EEUU dice que Biden busca evitar guerra amplia en Oriente Medio

"Cada decisión, cada discusión que ha tenido está diseñada para no permitir que esto se convierta en una guerra regional amplia, y ahí es donde todavía está su cabeza", apuntó Kirby

Abril 14, 2024 11:23 AM

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo este domingo que el presidente estadounidense, Joe Biden, busca evitar una guerra amplia en Oriente Medio y recordó a Israel que debe "disfrutar" de la efectiva defensa montada contra los drones y misiles iraníes anoche.



"Cada decisión, cada discusión que ha tenido está diseñada para no permitir que esto se convierta en una guerra regional amplia, y ahí es donde todavía está su cabeza", apuntó Kirby en una entrevista con Fox News en referencia a la estrategia de Biden.



En otra entrevista este domingo con la cadena ABC, Kirby señaló que cualquier respuesta al ataque iraní del sábado por la noche depende de las fuerzas israelíes y del estado soberano de Israel y volvió a enfatizar en que Biden no quiere que Estados Unidos se vea involucrado aún más en el conflicto.



Kirby añadió que el daño del lanzamiento por parte de Irán de drones y misiles a Israel, en represalia por un ataque aéreo en Siria que mató a un alto general iraní, "fue extremadamente leve" y que las defensas aéreas demostraron que Israel puede defenderse.

En una entrevista con el programa "Meet the Press", Kirby recomendó a Israel a "disfrutar" por haber demostrado una gran capacidad de defensa al detener centenares de drones y misiles balísticos y crucero y haberlo hecho con amigos como los estadounidenses o los jordanos.



"No queremos una guerra más amplia con Irán", insistió el portavoz estadounidense.



Por su parte, Biden le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada ayer que Estados Unidos no apoyará un contraataque israelí contra Irán, según medios locales, algo que la Casa Blanca matizó esta mañana de domingo.



"El presidente fue muy claro con el primer ministro Netanyahu sobre el éxito que disfrutaron la pasada noche y sobre el impacto que ese éxito debe tener", añadió Kirby.



El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, volvió a advertir este domingo a Estados Unidos que en caso de que sus bases militares en los países de la región de Oriente Medio sean utilizadas para "defender y apoyar" a Israel, "inevitablemente" atacará esas posiciones.