Presidente de Panamá: "todos deben correr" en los comicios, incluido el cuestionado Mulino

Equipo de Periodistas

Abril 16, 2024 02:28 PM

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, opinó este martes que todos los aspirantes a sustituirlo en el cargo deben poder participar en los comicios del próximo 5 de mayo, incluido José Raúl Mulino, candidato presidencial de última hora tras la inhabilitación política del expresidente Ricardo Martinelli por una condena a más de 10 años por blanqueo y que además lidera las encuestas.



Mulino, quien era el aspirante a vicepresidente en la fórmula de Martinelli como candidato presidencial de su partido Realizando Metas (RM), fue designado como sustituto del expresidente (2009-2014) por el Tribunal Electoral (TE) a través de una resolución emitida el 4 de marzo y que fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alegando su inconstitucionalidad.



Hay expectativa en el país por el fallo del Supremo dada la cercanía de los comicios del 5 de mayo, toda vez que Mulino aparece como el favorito de los electores, a veces con holgura y en otras en un empate técnico con sus más cercanos competidores, dependiendo del sondeo.



"Mi posición es que a estas alturas de una elección todos deben correr, esa es mi posición como panameño, todos deben correr. Cuando digo todos incluye a Mulino", declaró Cortizo al ser preguntado sobre el asunto por los periodistas durante una actividad oficial.



La resolución del TE fue impugnada por la abogada Karisma Etienne Karamañites con el argumento de que la candidatura vicepresidencial de Mulino no fue producto de unas elecciones primarias, como dicta la ley electoral, sino que fue designado directamente por Martinelli, a lo que se suma que tampoco recibió el acta como candidato presidencial por parte de la Junta Nacional de Escrutinio -un ente civil- lo que lo hace no elegible para ese cargo.



La demanda presentada ante el Supremo también cita que se está ante la violación de artículos constitucionales referidos a la no existencia de fueros y privilegios, a la libertad del sufragio y a la forma en que se eligen el presidente y el vicepresidente.



Ya el fiscal general, Javier Caraballo, emitió una opinión no vinculante avalando la candidatura de Mulino. No hay fecha establecida para que el Supremo se pronuncie sobre el tema, pero ya hay controversia sobre si lo llega a hacer tras los comicios y una eventual victoria del candidato de Martinelli.



Poco más de 3 millones de panameños están llamados a las urnas el 5 de mayo para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.