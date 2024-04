López Obrador afirma que la reforma de pensiones no es para robar o expropiar recursos

Equipo de Periodistas

Abril 19, 2024 02:12 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que la reforma sobre las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el sistema de pensiones privado, no es para robar o expropiar esos recursos y aseguró que no prescribe el derecho de trabajador a reclamar su dinero.



“(Dicen que) o nos robamos las afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Nada de eso, al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarles”, insistió.



El presidente mexicano se refirió a la polémica iniciativa que discute la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40.000 millones de pesos (casi 2.350 millones de dólares) que busca que el Estado garantice el pago de jubilaciones con 100 % del último sueldo.



La oposición ha denunciado que la propuesta es un "saqueo" porque los recursos del fondo provendrán de personas inactivas de más 70 años que han trabajado en la economía formal en el sector privado del país, y de 75 años si han trabajado en el Gobierno, que no han reclamado su dinero de las afores.





La reforma legal, que solo necesita una mayoría simple en el Congreso, busca que el Gobierno de López Obrador cree este fondo antes de conseguir la reforma constitucional, que propuso el 5 de febrero y requiere dos tercios de los legisladores, para establecer como derecho una pensión del 100 % al jubilarse.



Sobre las cuentas inactivas de trabajadores mayores de 70 años que no han sido reclamadas aún, el mandatario dijo este viernes que no prescribe su derecho a reclamar el dinero, al pasar esos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar.



“(No prescribe) es una palabra que significa que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho a reclamarlo no pierde el derecho y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión”, zanjó.



Aseveró que la instancia adecuada para cuidar los recursos de las Afores es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que puede garantizar que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue.



Marath Bolaños, secretario del Trabajo, explicó las fuentes de financiamiento para el Fondo de Pensiones para el Bienestar incluye 75 % de los ingresos por incautaciones; ingresos derivados de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.



El 25 % provendrá de las utilidades de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, adeudos de entes públicos ante el Sistema de Administración Tributaria y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) y recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.



Además, recursos producto de la enajenación de bienes por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y recursos procedentes de las ganancias del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la capital mexicana y la aerolínea Mexicana, todos operados por el Ejército.



“Las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos de que sus ahorros en las Afores son, prácticamente, intocados”, dijo Bolaños.