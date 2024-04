Panameño Mulino: Costa Rica está "feliz" de que se pueda cerrar el Darién por la migración

Equipo de Periodistas

Abril 19, 2024 02:42 PM

El candidato presidencial José Raúl Mulino, que lidera las encuestas en Panamá para los comicios del 5 de mayo, fue atendido en una audiencia "de cortesía" por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien recibió "feliz", según su versión, la posibilidad de "cerrar" la selva del Darién, la frontera natural con Colombia, para cortar el flujo migratorio que atraviesa estos países en su camino hacia Estados Unidos.



"Están felices con la idea y la iniciativa nuestra de cerrar el Darién, porque ellos, como nosotros, son víctimas o sufren los rigores de una migración (irregular) cada vez mayor y creciente por su país", afirmó Mulino en un video difundido este viernes por su equipo de campaña tras el encuentro el jueves con Chaves.



El candidato había adelantado ya esta semana, en una de sus pocas comparecencias ante los medios de comunicación, que iba a "cerrar" el Darién, un parque nacional con una superficie de 579.000 hectáreas, con el apoyo de los países involucrados en el tránsito migratorio, como son Estados Unidos y Colombia.



Según las cifras de las autoridades de migración panameñas, de enero hasta el pasado 11 de abril por el Darién pasaron 118.073 migrantes irregulares, después de que más de 500.000 personas cruzaran ya el año pasado la selva en busca de un mejor futuro en el norte del continente americano, en una cifra récord.





Resaltó que en la conversación con el presidente de Costa Rica también se tocó el tema de la implementación de un plan de "cooperación fronteriza en Paso Canoa", localidad limítrofe con ambos países, para combatir "el narcotráfico y el crimen organizado".



"Conversamos con mucho detenimiento algunas situaciones comerciales que tenemos en el tintero con Costa Rica, que ya se verán en función de gobierno. Fue una reunión amplísima", subrayó.



La Casa Presidencial de Costa Rica, tras la visita de Mulino, adelantó el jueves los "profundos lazos de hermandad" que unen a Costa Rica y Panamá y afirmó que Chaves y Mulino "hicieron votos porque las próximas elecciones en el país vecino sean una nueva fiesta democrática electoral".



La candidatura de Mulino, sin embargo, no está totalmente asegurada.



Mulino era el aspirante a vicepresidente en la fórmula del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014) como candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM), pero el expresidente fue inhabilitado el pasado marzo tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo, lo que lo llevó a asilarse en la Embajada de Nicaragua en Panamá.



El Tribunal Electoral (TE) designó entonces a Mulino como sustituto de Martinelli a través de una resolución emitida el 4 de marzo y que fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia alegando su inconstitucionalidad.



La resolución del TE fue impugnada con el argumento de que la candidatura vicepresidencial de Mulino no fue producto de unas elecciones primarias, como dicta la ley electoral, sino que fue designado directamente por Martinelli, a lo que se suma que tampoco recibió el acta como candidato presidencial por parte de la Junta Nacional de Escrutinio -un ente civil- lo que lo hace no elegible para ese cargo